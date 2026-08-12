El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández roza los 12,5 millones de pasajeros de enero a julio

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ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha registrado un total de 12.402.145 pasajeros durante los siete primeros meses del año, de enero a julio, un 9,6 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En cuanto a los vuelos operados entre enero y julio, han sumado un total de 78.259 movimientos, un 9,9% más en relación con el mismo periodo de 2025, y solamente en el último mes se gestionaron un total de 14.281, lo que implica un aumento del 11,3% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

Asimismo, en julio, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha alcanzado un total de 2.341.007 pasajeros, lo que supone un incremento del 11,1% respecto a los viajeros del mismo mes en el pasado año, según ha informado Aena en un comunicado.

Respecto al mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, continúa su senda "ascendente", con un crecimiento en julio de un 11,6%, con 2.088.344 pasajeros registrados, mientras que el tráfico nacional ha marcado 251.355 viajeros, un 7,4% más respecto al año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha encabezado el tráfico del pasado mes con 734.000 viajeros, seguido de Alemania, con alrededor de 144.000, Polonia, con cerca de 125.000, y Bélgica, con unos 119.000.