El aeropuerto de Castellón acoge el martes 24 de noviembre la sexta edición del Aeroport Castelló Business Forum, una jornada profesional que reunirá a representantes de empresas, instituciones y entidades vinculadas a los sectores turístico, aeronáutico - GVA

CASTELLÓ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castelló acogerá el próximo martes 24 de noviembre la sexta edición del Aeroport Castelló Business Forum, una jornada profesional que reunirá a representantes de empresas, instituciones y entidades vinculadas a los sectores turístico, aeronáutico y aeroespacial.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha señalado que el encuentro "constituye un espacio de análisis e intercambio de experiencias en torno a actividades vinculadas al aeropuerto y a los sectores estratégicos asociados a su desarrollo", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La jornada se iniciará con una mesa redonda dedicada a la turoperación y su relación con el crecimiento turístico y la conectividad aérea. En ella participarán representantes de On the Beach, Introducing Castellón, DER Touristik y Magic Hotel Group.

El programa continuará con una ponencia de Alejandra Ruiz, responsable de comunicación de Ryanair España, centrada en la conectividad aérea en Europa.

Posteriormente, habrá una exposición sobre las oportunidades para la implantación y el crecimiento de empresas aeronáuticas en el aeropuerto de Castellón. Además, una mesa de debate abordará los retos y necesidades de la industria aeronáutica con la participación de representantes de las empresas Boost Air, Stratton Spain, eCube Spain y Aeronáutica Gestión, además de la Dirección General de Industria de la Generalitat y Femeval.

El encuentro también incluirá la presentación del proyecto Athenea, orientado a conectar capacidades tecnológicas y favorecer la validación y el escalado de iniciativas vinculadas al sector aeroespacial.

Asimismo, la programación se completará con una mesa dedicada al ecosistema aeroespacial de Castelló y otra centrada en tecnologías estratégicas relacionadas con la autonomía, la conectividad y la soberanía tecnológica europea, con la participación de empresas como Arkadia Space, Collimate Space, Synaptix-Dendrite,Valyra Aerospace y C-Tech. Además, habrá una ponencia del consejero delegado de Nerva Technologies, Francesc Coello, sobre tecnologías de propulsión aplicadas a los ámbitos de defensa y espacio.

Por otra parte, habrá una zona expositiva donde se mostrarán varios prototipos diseñados por grupos de estudiantes en el marco del programa Generación Espontánea de la UPV. En esta línea, estará presente una representación de UJI Stardust, el primer equipo de cohetería de la Universidad de Castellón (UJI), así como del aulario de formación profesional aeronáutica situado en el aeropuerto de Castelló, adscrito al IES la Vall d'Alba.