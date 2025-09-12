Los aeropuertos de Alicante y Valencia registran el mejor agosto de su historia en volumen de pasajeros

La terminal alicantina alcanza los 2,1 millones de viajeros y la valenciana 1.180.047

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Alicante y Valencia han alcanzado el mejor agosto de su historia en volumen de pasajeros al registrar cerca de 2,1 millones de viajeros y 1.180.047 respectivamente, según ha informado Aenea en un comunicado.

En concreto, la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández llegó en agosto a los 2.098.522 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 6,9% respecto al mismo periodo de 2024, en un verano marcado por "la intensa" actividad aeroportuaria.

El tráfico internacional, mayoritario en este aeropuerto, experimentó un crecimiento del 9,9% con 1.857.496 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 240.146 viajeros, un 10,9% menos. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año pasado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de agosto con 714.903 viajeros; seguido de Alemania, con 131.894; Países Bajos, con 113.800; Francia, con 108.473; y Bélgica, con 97.816.

En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino registró en agosto un récord mensual con un total de 12.593 operaciones atendidas, lo que implica un incremento del 5,4% respecto al mismo mes de 2024, según las mismas fuentes.

Asimismo, durante los ocho primeros meses del año anotó 13.410.004 pasajeros, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Respecto a los vuelos, desde enero hasta agosto se operaron un total de 83.833 movimientos, un 9% más que en 2024.

AEROPUERTO DE VALÈNCIA

Del mismo modo, el Aeropuerto de Valencia también alcanzó un récord absoluto de pasajeros en agosto con 1.180.047 viajeros, la mayor cifra contabilizada en un mes hasta la fecha, lo que también supone un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo de 2024. El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en la terminal valenciana con 895.560 pasajeros registrados en agosto, un 9% más. Por otra parte, el mercado doméstico registró 282.425 viajeros, un 4,6% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre los pasajeros internacionales, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 181.046 viajeros; seguidos de Alemania con 100.433; Francia, con 94.980; Reino Unido, con 93.730; y Países Bajos, con 89.333.

Asimismo, el Aeropuerto de Valencia operó un total de 8.630 vuelos durante el mes de agosto, lo que implica un incremento del 3,9% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en los ocho primeros meses del año registró un total de 7.918.492 pasajeros desde enero hasta agosto, lo que implica un incremento del 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, se operaron 62.186 movimientos en estos mismos meses, un 7,9% más.

En total, los aeropuertos del Grupo Aena --compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil-- han cerrado el mes de agosto de 2025 con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 123.718 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.