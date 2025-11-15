Aficionados regresan "con emoción" al Gran Premio de MotoGP en Cheste tras la dana: "Va a ser espectacular"

Imagen del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que regresa a Cheste tras la dana: "Lo he visto muy bien y muy recuperado", añade un aficionado - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados regresan este fin de semana al Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) para disfrutar del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita de un Mundial de motociclismo, con sesiones de entrenamientos de Moto3, Moto2 y MotoGP, rondas clasificatorias y las carreras principales. Y lo hacen con "emoción", ya que se trata de la primera cita de la categoría reina de este deporte tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024.

Miles de amantes de las dos ruedas, congregados en los alrededores del circuito, han subrayado que el daño de la riada "impresiona", aunque el municipio "se ha recuperado bastante bien y las instalaciones también".

Así, un aficionado ha comentado a Europa Press Televisión que "lo ha visto muy bien y muy recuperado". Otra aficionada ha enfatizado que espera un evento deportivo "emotivo", donde "se le dé importancia a todo lo que pasó el año pasado", en referencia a la tragedia que asoló a la provincia de Valencia y se saldó con 229 víctimas mortales.

El Gran Premio ha reunido a espectadores tanto españoles como internacionales, que han llegado a "un pueblo espectacular, con mucha fiesta". "Hemos venido a pasárnoslo bien", ha proclamado una pareja de Barcelona.

Asimismo, un aficionado principiante, que no ha visitado nunca el Circuit Ricardo Tormo, ha augurado que "va a ser espectacular", al tiempo que ha añadido que hay "muy buen ambiente".

Por su parte, una aficionada proveniente de Elche (Alicante) ha destacado que "la gente anima mucho", ya que había ganas de volver a celebrar un Gran Premio de motociclismo en la Comunitat Valenciana. "Lo hemos visto ya todo bastante bien, pero (los vecinos) lo han pasado muy mal", ha explicado en referencia a la población de las localidades anegadas por la riada.

"VENÍAMOS A VER A MARC MÁRQUEZ"

En cuanto a lo deportivo, un fan ha aseverado que venía a ver a Marc Márquez, que causará baja este fin de semana: "Pero, bueno, se suple con su hermano --Álex-- y a tope", ha exclamado. Otros han acudido para vislumbrar la rivalidad entre los españoles Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. "A ver si los españoles finalizan con un buen sabor de boca", ha apuntado un aficionado.

Aunque es un fin de semana en el que se disputa la última carrera del Mundial en todas las categorías, "el único abierto" es el de Moto 2. Con todo, los aficionados esperan "adelantamientos" y "mucha emoción", tanto en la clasificación como en las carreras, en unos días de "adrenalina, gas y goma quemada". "Esperemos que el mejor gane y ya está. Animando a todos", ha lanzado una aficionada.

Asimismo, un aficionado ha confesado que, "en realidad", ha acudido a ver a todos los pilotos. "Si eres un verdadero fan de las motos, vienes a verlos a todos y a disfrutar de las motos", ha remarcado.