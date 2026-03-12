Las agresiones a personal sanitario se "cronifican": más del 80% las ha sufrido, según un estudio

CCOO denuncia la "cronificación" de las agresiones en el sector sanitario y alerta de que más del 80% las han sufrido - CCOO

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha denunciado que más del 80% del personal sanitario y no sanitario valenciano --personal administrativo, celadores o trabajadores sociales-- ha sufrido agresiones y que estas se han "cronificado" ya que "más de la mitad del personal sufre agresiones de forma reiterada".

Así lo refleja el estudio sobre agresiones a personal sanitario y no sanitario presentado este jueves con por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios con motivo del Día Europeo contra las agresiones hacia el personal sanitario.

El acto ha contado con la presencia del responsable de Salud Laboral en la FSS CCOO PV, Raúl Arambul, quién ha recogido los datos y elaborado el informe; la secretaria general de la FSS CCOO PV, Yolanda Ferrández, y la responsable de Sanidad Pública de la FSS CCOO, María Ángeles Gómez.

La secretaria general ha explicado que el informe se ha elaborado a partir de las encuestas de más de tres mil profesionales, durante los meses de noviembre a febrero, y, por primer vez, sitúa en el centro del análisis "la voz directa de quienes sufren las agresiones".

Ferrández ha señalado que los datos que arroja el estudio son "muy preocupantes" ya que evidencia que "más del 80% del personal que trabaja en la sanidad pública valenciana ha sufrido agresiones" y que estas agresiones, tanto físicas como psíquicas, están "en auge" y "van creciendo cada año".

Por su parte, el responsable de Salud Laboral ha incidido en que "por primera vez se les da voz a los afectados" lo cual va a permitir ofrecer "una visión completa del sistema" ya que, no solo incluye al personal facultativo sino también al no facultativo: "Te da la visión de lo que es la agresión, que es un proceso no es un acto aislado o individual, que puede que lo haya, pero es un proceso que se va dilatando en el tiempo", ha indicado.

INFRADENUNCIA

En este sentido, ha expuesto que uno de los datos "más preocupantes" del estudio refleja que "las agresiones se han cronificado y más de la mitad del personal sufre agresiones de forma reiterada".

"El 46% de los y las profesionales reconocen que han padecido estos ataques más de una vez durante el mismo año, de hecho el 17% del personal no sanitario y el 28,5% del personal sanitario afirman que incluso han sufrido agresiones una o más veces cada mes", ha apuntado.

Otra de las cuestiones que ha subrayado el responsable de Salud Laboral es que la mayoría del personal de la sanidad decide no denunciar el maltrato recibido por pacientes o familiares: "La mitad del personal no sanitario dice no denunciar nunca (53,8%), en la misma sintonía está el personal sanitario que solo comunica las más graves y solo un 22% reconoce que las comunica siempre".

Entre las razones de la infradenuncia, el profesional ha asegurado que "la infradenuncia no es por pasividad de la plantilla" sino que es "una respuesta racional a la falta de acción y protección por parte de la Conselleria de Sanitat". Así, el 50% de las personas encuestadas aseveran que el apoyo recibido tras comunicar una agresión es insuficiente y el 18,8% dice que es inexistente.

Ambos colectivos creen que las denuncias no sirven para nada (87,6%), piensan que no habrá consecuencias para el agresor (77 %), un 68,2% tiene miedo a represalias, se quejan de la falta de apoyo institucional (47,9%), y de que los procedimientos son complejos y lentos (41,7%).

Sobre esta cuestión, Arambul ha aseverado que el sistema está "fallando" cuando "más del 80% de los profesionales considera que las consecuencias para el agresor no son proporcionales a la gravedad de los actos tampoco", por lo que considera que este, además, "falla a la profesión".

Asimismo, los profesionales han coincidido en que una de las principales causas de este aumento de las agresiones se debe a la existencia de "un sistema sanitario deficiente" y señalan "los tiempos de espera, las demoras y la saturación" como unas de las principales razones, tal y como lo indica "más del 50%" de los y las profesionales que han respondido la encuesta de CCOO.

En cuanto a la imposición de sanciones administrativas más inmediatas y con cuantías económicas más elevadas, el 81,5 % de personal no sanitario y 86,6% del sanitario cree podría tener un efecto disuasorio sobre los agresores, aunque consideran que la solución a esta problemática se basa en una mejora del sistema sanitario.

EL COLAPSO SANITARIO COMO ORIGEN DE LAS AGRESIONES

En esta línea, el responsable de Salud Laboral ha insistido en que "reducir las demoras no solo es una cuestión asistencial" sino que, con ello, "la persona va a sentir menos ansiedad y se va a ver menos abandonada por parte de este sistema que falla por todos los lados".

"Al personal se le agrede y cada vez se le agrede más", ha manifestado Arambul, quien sostiene que "la agresión no empieza en los gritos que se dan en un mostrador o en un golpe o en una agresión física, sino que la agresión empieza cuando el sistema no es capaz de dar una respuesta al usuario y a la usuaria en los tiempos".

Y, ha añadido: "El colapso sanitario no solo genera retraso, genera frustración y esta frustración se transforma en violencia porque la mayoría de las personas que agreden y la mayoría de las agresiones son de personas que en su vida normal nunca han tenido un comportamiento iracundo y violento".

En este punto, el profesional ha afirmado que las agresiones dentro del sistema de salud valenciano son "estructurales" y están "cronificadas" porque "ya afectan a todo el personal". "No hay nadie que se libre de sufrir una agresión y tienen un origen común en la mayoría de los casos que es el colapso del sistema", ha reiterado.

Preguntados por si tienen la intención de reunirse con la conselleria de Sanidad para trasladarles estos datos, Yolanda Ferrández ha señalado que facilitaran a la conselleria este informe como todos los que elaboran y ha criticado la "falta de seriedad" por parte del conseller, Marciano Gómez, ya que "no" recibe al sindicato y "no contesta absolutamente a ninguna de las peticiones que se hacen desde el sindicato".

"Se le informa, se le envían escritos y todo en la línea de mejorar la atención sanitaria y mejorar el sistema sanitario público, que es lo que queremos a través de todo lo que le instamos. Y al conseller se lo haremos llegar, por supuesto, pero dudo mucho que nos quiera recibir porque no quiere interlocución", ha remarcado.

DE HERIDO A "CASTIGADO"

Por otro lado, en declaraciones previas a la rueda de prensa, Juan Pedro López, enfermero en el Departamento de Salud de La Ribera, que sufrió una agresión con un arma blanca mientras por parte de un paciente, ha explicado que después de vivir esta situación en su puesto de trabajo, denunció lo ocurrido y consiguió que le pusieran una orden de alejamiento al agresor.

Sin embargo, según cuenta el sanitario, esta orden se aplica sobre él y no sobre el propio centro de salud por lo que cuando este paciente tiene que acudir, él se ve obligado a "encerrarse" en su consulta y "no salir" o "salir del centro de salud": "Es una cuestión injusta porque encima de ser heridos, me sentí como castigado, pero esto es lo que dicta la justicia", ha censurado.

En este sentido, López ha aseverado que "se deberían de endurecer las sanciones" para este tipo de personal porque ayudaría a "amedrentar a este tipo de gente".