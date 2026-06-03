Agricultura destinará 50 millones a nuevas ayudas para modernización, 69 millones al agua y 68 millones a reconstrucción

Comparecencia del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en la comisión de presupuestos de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado que su departamento destinará en 2026 un total de 550 millones de euros a ayudas directas e inversiones, en unas cuentas que incluyen una nueva línea de ayudas a la modernización de cultivos con 50 millones de euros, 68,8 millones en inversión en infraestructuras hídricas y regadíos, junto a 67,7 millones para continuar con la reconstrucción tras la dana.

Así lo ha explicado durante su comparecencia este mmiércoles en la Comisión de Economía, Prespuestos y Hacienda de Les Corts, donde ha presentado las líneas principales del presupuesto de la Generaltat de 2026 para su departamento.

El conseller ha indicado que el presupuesto ordinario de la Conselleria se eleva a 392 millones de euros, un 7% más, y que gestionará más de 765 millones junto a sus organismos autónomos. Barrachina ha expuesto que se dirigirán 285,8 millones de euros a la Agencia Valenciana para la Garantía y el Fomento Agrario. A ello se suman 19 millones para el Ivia.

Barrachina ha destacado que 550 millones de euros se destinan a ayudas directas e inversiones. Las transferencias corrientes aumentan un 7,5 %, mientras que las operaciones de capital, que incluyen inversiones reales y transferencias de capital, crecen un 6,2%.

"Uno de nuestros objetivos es recuperar el tiempo perdido. Bochornosamente hemos sido récord europeo en abandono de tierras por la burocracia, por la persecución del agricultor, por sus limitaciones en la zona de la huerta de Valencia", ha explicado el titular de Agricultura, y se ha referido como principales problemas al abandono de tierra y la falta de relevo generacional.

Barrachina ha destacado la nueva orden de ayudas presentada este miércoles por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con una dotación de 50 millones de euros para modernización de instalaciones agrícolas y ganaderas, "multiplicando por cuatro la última que hubo en este ámbito".

RECONSTRUCCIÓN

Asimismo, se incluye 67,7 millones de euros paras la reconstrucción tras la dana. Entre ellos, ha precisado que se destinarán 26,7 millones de euros para la replantación, 26,9 millones para obras de encauzamiento y 14 millones para la recuperación y mejora de la presa de Buseo.

"La inversión en la dana, dado que el nivel ejecutado ha sido muy alto, lógicamente desciende porque son actuaciones ya realizadas", ha puntualizado Barrachina. Todo ello sin recibir "un céntimo del Gobierno de España para la reconstrucción", ha reprochado.

RELEVO GENERACIONAL

Barrachina ha destacado que las ayudas a la incorporación al campo del Consell, que se han resuelto por 27,4 millones, han facilitado la incorporación de 109 nuevos agricultores entre los 41 y 56 y a 439 jóvenes. También ha recordado medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la rebaja del ITP.

En 2026, se destinarán 19,5 millones de euros a este objetivo. Además, la Conselleria pondrá en marcha una nueva línea de ayudas basada en préstamos bonificados para facilitar nuevas inversiones y favorecer la modernización de las explotaciones.

MODERNIZACIÓN Y SEGUROS

Barrachina ha señalado que la Conselleria destinará 58,5 millones de euros a la modernización y mejora de explotaciones agrarias y al fortalecimiento del sistema de seguros agrarios.

Entre las actuaciones previstas destaca una nueva convocatoria de ayudas a la modernización dotada con 50 millones de euros. Asimismo, la Generalitat incrementará un 6,5% hasta los 35,3 millones de euros el apoyo al sistema de seguros agrarios

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

Barrachina también se ha referido a 139,9 millones de euros para ayudas directas, promoción de productos agroalimentarios, figuras de calidad diferenciada y agricultura ecológica, que incluyen la ayuda única de la PAC (95 millones). Asimismo, ha detallado que se destinarán 13 millones a la agricultura ecológica.

SANIDAD VEGETAL

En cuanto a la sanidad vegetal, ha señalado que el prespuesto destinará 40 millones de euros para combatir plagas como la clorosis, la mosca de la fruta o los vectores de la xylella.

Por otro lado, ha destacado que se dedicarán más de 13 millones exclusivamente al sector ganadero y 59,7 millones de euros al apoyo de las cooperativas y las industrias agroalimentarias. De ellos, 38,5 millones son para programas operativos de frutas y hortalizas.

Barrachina ha destacado que se destinarán 31 millones de euros a ayudas para desarrollo rural, para iniciativas como el ticket rural que permite emprender en el mundo rural. El conseller ha señalado que se desicadán 32 millones al ámbito pesquero, de los que 15 millones serán para inversiones en modernizar las lonjas.

AGUA Y REGADÍO

Barrachina ha explicado que de destinarán 68,8 millones de euros a infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos, reutilización de recursos hídricos, prevención de inundaciones y mejora de la seguridad de balsas y embalses. Se incluyen "inversiones cruciales en la Acequia Real del Júcar de Valencia, el post-trasvase Jucar-Vinalopó einfraestructuras en la Vega Baja".

Barrachina ha añadido que, "a pesar de que los cauces son titularidad propiedad del Gobierno de España", la Generalitat invertirá más de 28 millones de euros en encauzamientos y en la reducción de inundaciones, también en balsas de riego.

GRUPOS POLÍTICOS

Por parte de los grupos, David Muñoz (Vox) ha considerado "de extrema necesidad" un presupuesto "por y para el campo", que atraviesa "una de las situaciones más complejas en los últimos años", y ha alertado de que solo en 2025 registró "unas pérdidas de más de 340 millones de euros". Ha cargado contra el acuerdo UE-Mercosur, ha reclamado medidas "eficaces" frente a la sequía, ha acusado al Gobierno de España de "abandonar a los agricultores" y ha defendido la prioridad nacional también para "la protección de nuestros productos".

Sin embargo, Ana Besalduch (PSPV) ha criticado que el presupuesto de Agricultura para 2026 es un "copiapega" del de 2025 que "se olvida cuestiones estructurales para el sector" y no atiende problemas "clave" como la falta de relevo generacional. Ha reprochado al conseller su "nula gestión" con líneas del pasado año que tienen "ejecución cero". "Presupuesta pero no ejecuta", le ha espetado. Mientras, Ana Belén Juárez le ha acusado de "reciclar las promesas incumplidas" y le ha instado a pedir disculpas por su "nefasta actuación" en estos tres años de gobierno de "promesas incumplidas".

Y Paula Espinosa (Compromís) ha reprochado a Barrachina que "no cumple y hasta Vox se lo dice" con unos presupuestos que, a su juicio, "no están a la altura" y son simplemente "de supervivencia", además de "claramente insuficientes" para la agricultura valenciana. Ha criticado la actitud del conseller de "anuncio tras anuncio" y ha alertado de que, más allá de "palabras grandilocuentes", el sector primario "vuelve a quedarse en la última fila". "Es una nueva traición a las necesidades de la ciudadanía", ha sostenido, y ha denunciado la "falta de gestión".

En respuesta, Barrachina ha aseverado que lo que distingue al Consell del Gobierno central es que "da seguridad, coherencia y honradez". "Presupuestos que dan seguridad, coherencia porque hacemos lo que prometimos y honradez. El simple hecho de debatir un presupuesto ya es una feliz noticia en un país en el que se incumple la Constitución durante toda una legislatura sin sonrojo", ha reprochado.

También se ha referido a Mercosur, para señalar que "somos exportadores, no podemos temer el libre comercio porque vivimos de el", pero se debe luchar por "tener las mismas reglas que todo el mundo", y ha destacado avances con los nuevos comisarios eurpoeos de agricultura y pesca.