Agricultura pide al Gobierno que defienda la vacunación en bovino ante la expansión de la dermatosis nodular contagiosa

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, durante una entrevista para Europa Press. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que defienda en Europa la vacunación voluntaria ante la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), tras los focos detectados en Aragón.

En un comunicado, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha criticado la "falta de previsión" del Ejecutivo central, señalando que "una vez más, el Gobierno de --Pedro-- Sánchez no defiende los problemas reales de nuestros ganaderos". Así, ha explicado que la Generalitat ya ha trasladado formalmente al Ministerio la "profunda inquietud" del sector ante una normativa que impone el sacrificio obligatorio de todos los animales de una explotación con la detección de un solo caso positivo.

"No podemos permitir que la inacción del Gobierno central condene a nuestras familias ganaderas al cierre y al abandono por no actuar a tiempo", ha afirmado el titular de Agricultura. Por ello, la Conselleria ha solicitado oficialmente que se promueva ante la Comisión Europea la modificación de la normativa para la reclasificación de la enfermedad y la flexibilización de las medidas asociadas al sacrificio sanitario, así como la puesta en marcha de programas de vacunación preventiva voluntaria en territorios actualmente libres de la enfermedad.

Para Barrachina, "la adopción temprana de medidas preventivas contribuye a una mejor protección de la sanidad animal, a la viabilidad económica del sector bovino y a evitar daños irreversibles en el tejido productivo rural de la Comunitat Valenciana".

El conseller ha subrayado la especial vulnerabilidad de la Comunitat Valenciana debido al importante valor socioeconómico del sector bovino y su estrecha vinculación con los festejos taurinos. Esta actividad implica una elevada frecuencia de movimientos de animales procedentes de otras comunidades autónomas como Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de contagio si no se toman medidas previas.

"Es una realidad que el Ministerio parece ignorar al no facilitar todas las herramientas de protección", ha lamentado Barrachina.

GARANTÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PEDAGOGÍA SOBRE LA DNC

Finalmente, y con el objetivo de evitar alarmas innecesarias en la población, el conseller ha aclarado que la dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad viral que afecta exclusivamente al ganado vacuno y no representa ningún riesgo para el ser humano.

"Esta enfermedad no es una zoonosis, por lo que no existe posibilidad de contagio a las personas ni por contacto directo con los animales ni a través del consumo de carne o leche", ha explicado Barrachina.

El conseller ha insistido en que "el consumo de carne de vacuno es totalmente seguro" y que el problema que se denuncia es "estrictamente de sanidad animal y de supervivencia económica" para las explotaciones ganaderas valencianas.

Por último, Barrachina ha recordado que la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha activado medidas cautelares ante el aumento del riesgo de dermatosis nodular contagiosa, tras la detección de focos en Cataluña y Aragón y la situación en países europeos cercanos.

Las actuaciones se centran en reforzar la bioseguridad y el control de movimientos del ganado bovino procedente de zonas de riesgo, estableciendo cuarentenas de 21 días, la inmovilización cautelar de los animales durante ese periodo y la obligación de desinsectación de los bovinos y de los vehículos de transporte, junto con la limpieza y desinfección certificada de los mismos.