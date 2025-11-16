Agricultura pide al Gobierno que tenga en cuenta barcos de Artes Menores para asignar cuotas de pesca de atún rojo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tenga en cuenta los barcos de la modalidad de Artes Menores del Mediterráneo en la asignación de cuotas de pesca del atún rojo.

Ante la propuesta de criterios y porcentajes de reparto planteada desde el Ministerio, que modificaría el Real Decreto 46/2019 que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, el director general de Pesca, Miguel Castell, ha indicado en un comunicado que ahora que hay más atún "es el momento de abrir la mano con la flota de Artes Menores del Mediterráneo y ayudar a que estos barcos no desaparezcan".

"Las Artes Menores del Mediterráneo necesitan de protección, o están abocadas a su desaparición. Se debería aumentar la cuota destinada a estos barcos e incluir en la lista a todos los barcos de este tipo, porque no está abierta a todos los buques", ha señalado el director general.

Ninguno de los tres escenarios que plantea el Ministerio en su propuesta de modificación del Real Decreto satisface al sector pesquero, ha dicho. En concreto, el Gobierno plantea incrementar la cuota actual un 7%, un 11% o un 17%. "Esto es perverso", ha apuntado Castell, "pues en los tres casos, la flota de Artes Menores del Mediterráneo se queda prácticamente como está, o 428 toneladas, o 509 o 564 aproximadamente, la diferencia es mínima".

El director general ha explicado que la propuesta admite la captura fortuita de atún rojo para los buques del cerco, arrastre de fondo, Artes Menores del Mediterráneo y palangre de fondo, "pero con una cuota insuficiente, de apenas el 3,3 % para toda la flota que hay". "Se trata por tanto de un beneficio ficticio, porque en realidad no les asigna cuota", ha añadido.

En la Comunitat Valenciana son 240 los buques de Artes Menores del Mediterráneo, en su mayoría de la provincia de Alicante, "la flota más numerosa de todas y la peor tratada", ha subrayado el director general.

"Se debe incrementar la cuota destinada a la flota de artes menores --a toda, sin excluir embarcaciones--, y a la captura accidental en el Mediterráneo, pues la planteada es totalmente insuficiente, y se debe incrementar la cuota destinada a la Pesca marítima de Recreo", ha apostillado.