La agroalimentación valenciana explica que el peso de exportación a EEUU es "pequeño" pero el más importante tras la UE

VALENCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (Fedacova), Sergio Barona, ha expresado confianza en que la amenaza del expresidente estadounidense Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España no se materialice, al tiempo que ha destacado que Estados Unidos supone un porcentaje "un poco pequeño" para el sector, si bien es "el mercado exportador más importante después de la Unión Europea".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios durante un evento del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana, después de que Trump haya asegurado que España es un aliado "terrible" y que ha ordenado cortar todo el comercio con España tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

Al respecto, Barona ha señalado que "una amenaza como la que hemos escuchado por parte de Donald Trump afecta obviamente a todas las empresas", aunque ha apuntado que la balanza comercial con el país es un poco equiparable en exportaciones e importaciones. Aun así, ha confiado en que el anuncio sea solo "una bravuconada" y "no llegue más sangre al río". Ha explicado que los subsectores más afectados serían las almendras, el sector del turrón y el del aceite.

El dirigente de la federación ha señalado que el sector agroalimentario "es estratégico" y "uno de los más importantes en facturación y trabajo". También ha puesto en valor la capacidad de internacionalización de las empresas valencianas, que "llevan más de 100 años abriendo mercados y explorando vías en regiones como Asia y África". "Esas son las vías que tenemos que explorar", ha dicho

Sobre el peso de Estados Unidos como destino exportador, Barona ha indicado que, aunque no supone "una cifra muy elevada", este país "es el mercado exportador más importante después de la Unión Europea". "Es un porcentaje un poco pequeño, pero aun así es el mercado más importante", después de Europa, ha comentado.