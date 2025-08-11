Aguas de Calpe retira el agua estancada en el cauce de la calle La Niña para "evitar los malos olores"

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Calpe ha retirado este lunes el agua estancada en el cauce de la calle La Niña, que constituye el final de los barrancos del Quisi y Pou Roig hasta su desembocadura en la playa del Arenal-Bol, con el objetivo de "evitar los malos olores" y "minimizar la posible llegada de contaminación a la zona de baño".

El cauce está descubierto y en ausencia de precipitaciones permanece seco. Sin embargo, la solera de los marcos prefabricados instalados tras las inundaciones de 2007 están a una cota menor y ello provoca que se produzcan afloramientos desde el nivel freático y se acumule agua en el final del cauce, según ha detallado el consistorio de la localidad alicantina en un comunicado.

Al mismo tiempo, en la desembocadura de los marcos se acumula arena debido al efecto del oleaje, lo que provoca que el agua de las escorrentías de la lluvia se estanque y con altas temperaturas se produzca la generación de biofilm y malos olores.

"Para evitar esos malos olores, pero también para minimizar la posible llegada de contaminación a la zona de baño, es necesario evitar la acumulación de agua estancada en el último tramo de los marcos de calle La Niña", ha subrayado el Ayuntamiento.

Por ello, Aguas de Calpe cuenta con una arqueta de registro a los marcos, a la altura del vial entre los edificios Rio y Costa Blanca, para poder acceder con las mangueras de los camiones cuba autoaspirantes.

También dispone de una instalación para poder conectar diversas bombas portátiles en el interior de los marcos y trasvasar el volumen acumulado hasta la red de saneamiento. "Hay que tener en cuenta que el reducido nivel del agua en el interior de los marcos impide la colocación de bombas sumergibles de elevado caudal", han apuntado desde el consistorio.

REUNIÓN

El pasado viernes se celebró una reunión en el Ayuntamiento en el que técnicos municipales y de Aguas de Calpe estudiaron diversas acciones que eviten posibles olores o vertidos. Tras la reunión se decidió que para maximizar la capacidad de bombeo, Aguas de Calpe procederá a la instalación de una bomba Godwin en superficie, así como a la implementación de las tuberías de aspiración, desde el interior de los marcos para su impulsión a la red de saneamiento municipal.

La capacidad de la bomba Godwin --superior a 100 metros cúbicos por hora--, así como del diámetro de las conducciones a instalar --110 milímetros-- "permitirán minimizar los tiempos de permanencia del agua estancada en el interior de los marcos".

Las actuaciones indicadas, junto con la vigilancia en continuo de la existencia de acumulaciones de agua en el último tramo de los marcos de calle La Niña, "minimizarán la posible generación de malos olores, así como la posible llegada de contaminación a la zona de baño", han incidido desde el Ayuntamiento.