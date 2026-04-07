Ainia y Redit Ventures lanzan ART Technologies, nueva compañía de control de calidad de la industria alimentaria

AINIA y el vehículo de inversión REDIT Ventures crean, en coinversión, la nueva compañía ART Technologies - REDIT VENTURES

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Ainia y Redit Ventures, el vehículo de inversión especializado promovido por los once integrantes de la Red de Institutos Tecnológicos de Valencia (REDIT), han creado la nueva compañía de base tecnológica ART Technologies (Ar Testing Technologies).

Se trata de una compañía que industrializará y comercializará soluciones de inspección industrial por visión hiperespectral, para ofrecer "un control de calidad avanzado en procesos de producción a gran escala", según ha informado el centro tecnológico en un comunicado.

Diseñada para detectar lo que el ojo humano no puede ver, la solución de ART Technologies permite localizar cuerpos extraños en productos agroalimentarios a granel, "garantizando la seguridad, la eficiencia y la trazabilidad de los controles de calidad en la industria alimentaria".

"Con ART Technologies damos un paso más en nuestra apuesta por trasladar al mercado tecnologías desarrolladas en Ainia con un alto potencial de impacto industrial. La visión hiperespectral abre nuevas posibilidades para mejorar el control de calidad y la seguridad en la industria alimentaria, especialmente en procesos donde la inspección tradicional presenta limitaciones", ha asegurado la directora general de Ainia, Cristina Del Campo.

Asimismo, ha señalado que la colaboración con Redit Ventures "permite acelerar la llegada de esta tecnología al tejido empresarial mediante la creación de una empresa especializada que impulse su industrialización y adopción por parte del sector".

Por su lado, Gonzalo Belenguer, consejero de Redit Ventures ha afirmado que "ART Technologies es un ejemplo más del gran impacto de la Red de Institutos Tecnológicos en la Comunidad Valenciana".

Así, ha remarcado la contribución para "crear la nueva industria de base tecnológica a partir de la I+D más disruptiva de la Red pero, sobre todo, ofreciendo la posibilidad de coinversión, de manera sindicada a través del Club de Inversión, a las más de 6.000 empresas asociadas a los institutos tecnológicos".

"En definitiva, un nuevo hito que refuerza el objetivo de Redit Ventures de crear nuevas empresas en la Comunitat con una gran capacidad de transformación y un alto potencial de crecimiento", ha añadido, al tiempo que ha expuesto que "se trata de la novena compañía que contribuirá a la creación de empleo especializado en el territorio".

IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD

Ainia, miembro de Redit, ha destacado sus "más de 35 años de experiencia en I+D+i" puesta a disposición "de las empresas para impulsar su competitividad aportándoles las soluciones tecnológicas más innovadoras y sostenibles en agroalimentación, packaging, cosmética, farmacia y química".

Asimismo, ha resaltado sus "instalaciones de vanguardia" y su equipo multidisciplinar, con "más de 300 profesionales que trabajan cada año con cerca de 1.800 empresas en 395 proyectos de innovación".

Con todo, ha señalado que su "compromiso con la innovación empresarial, el cuidado del entorno y la sociedad orientan sus propuestas a generar soluciones de innovación alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".