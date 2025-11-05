La AIReF prevé un déficit en la Comunitat Valenciana del 1,7% con la dana en 2026 y una deuda pública del 40,9%

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto en la Comunitat Valenciana crecerá por debajo de la tasa de referencia en 2025 y por encima en 2026, y estima un déficit del 2,1% del PIB en 2025 y del 1,7% en 2026. El déficit sería del 1,3% y del 1%, respectivamente, si no se consideran los gastos e ingresos asociados a la dana.

Así lo refleja el informe individual sobre los proyectos y líneas fundamentales de las CCAA para 2026, publicado este miércoles, en el que la AIReF considera que la deuda de la Comunitat Valenciana se situará al cierre de 2026 en un 40,9% del PIB. A medio plazo, estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad se mantendrá en niveles elevados.

Partiendo de una deuda pública de un 40,7% en 2024, la ratio empeoraría más de medio punto de PIB en el periodo 2025-2026, debido la financiación de los déficits y de los gastos derivados de la dana. Estos efectos negativos se ven compensados en parte por el efecto positivo del crecimiento previsto del PIB.

La Comunitat Valenciana estima niveles de endeudamiento inferiores para 2025 y 2026 que los previstos por la AIReF "debido a las diferencias en los escenarios fiscales considerados". La AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes se reducirá hasta 2026. En 2025 la ratio subiría pese a la evolución positiva de los ingresos corrientes, debido al fuerte aumento de la deuda en términos nominales y bajaría en 2026 hasta volver a situarse en niveles inferiores a los de 2024.

En 2027 empeora para la Comunitat Valenciana la desviación apreciada en la regla de gasto nacional y en el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos sobre la senda del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). Además, la AIReF estima que alcanzará en 2030 un déficit del 1,3% del PIB en un escenario de políticas constantes.

La AIReF estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 3% en 2025, por debajo del límite del 3,2%, y un 4,2% en 2026, superando la referencia del 3,3%. El crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la comunidad en 2025 y 2026 en el 2,3% y 3,1%, respectivamente.

Por su parte, la Generalitat prevé crecimientos del gasto computable por debajo de las tasas de referencia en 2025 y 2026, y alcanzar un déficit del 1,3% del PIB en 2025 y del 0,9% en 2026.

RECAUDACIÓN Y MEDIDAS FISCALES

Asimismo, la AIReF estima que los ingresos de la comunidad en 2026, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 4%, manteniéndose en un 15,7% del PIB.

En su informe, la AIReF destaca que la Comunitat Valenciana mantiene las medidas permanentes de rebaja fiscal comunicadas en el informe del PEF. Así, la autoridad fiscal recuerda que la Generalitat aprobó, mediante la Ley 5/2025 medidas fiscales con "impacto negativo y efecto permanente en la recaudación que afectaban a las principales figuras impositivas".

Así, la AIReF calcula una bajada de recaudación de un millón de euros en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), 84 millones en 2026 y 83 millones en 2027. Se ha referido también al Impuesto sobre el Patrimonio, con menor recaudación de 35 millones en 2026; Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), con efecto de dos millones menos de recaudación en 2025 y 30 millones en 2026; deducciones de IRPF con "impacto igualmente negativo" de 10 millones a partir de 2026; e Impuesto sobre las actividades que inciden en el medio ambiente (IAMA), que quedaría posteriormente suprimido a partir de esta norma y del Decreto Ley 8/2025, de 10 de junio, del Consell, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de juego y en el ámbito tributario y económicoadministrativo, con 10 millones en 2026 y otro tanto en 2027.

Por otro lado, la Comunitat Valenciana recoge en sus líneas medidas de ahorro de gasto en el ámbito sanitario. La comunidad valora su impacto en 155 millones en 2025 y 314 millones adicionales en 2026. Estas medidas, según señaló la comunidad en respuesta a la recomendación formulada por la AIReF en el Informe sobre el PEF, se incluirán en el PEF que se presente al CPFF.

En este contexto, la autoridad fiscal prevé que los gastos autonómicos en 2026, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 9% en 2025 y un 2% adicional en 2026, alcanzando este año el 17,4% del PIB.

El escenario fiscal de la Comunitat Valenciana en 2025 y 2026 se ha visto fuertemente condicionado por los gastos relacionados con la DANA acaecida en octubre de 2024, que se estiman en 1.500 millones en 2025 y 1.000 en 2026, añade la AIReF.

RECOMENDACIONES

En el pasado informe de 16 de julio sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2025 y sobre el Plan Económico-Financiero 2025-2026 de la Comunitat Valenciana, la AIReF siguió apreciando el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 que venía señalando en anteriores informes. Al mismo tiempo se señaló la existencia de riesgo en 2026.

Dada la ejecución del gasto a la fecha y "el impacto negativo de las medidas permanentes de rebaja fiscal" adoptadas, se acentuaba el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto observado previamente, según la AIReF. El PEF de la Comunitat Valenciana no contenía medidas correctivas ni elementos que sustanciaran la corrección de la desviación. Por ello, la AIReF recomendó incorporar en el plan que se presentara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) medidas que sustentaran las previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia y recoger estimaciones de saldo y deuda compatibles con dicho crecimiento.

La Comunitat remitió una versión modificada del plan recogiendo la valoración y recomendaciones de la AIReF y la relación de las actuaciones indicadas. Estas medidas se han incorporado en el escenario de líneas fundamentales

Con la información actual, "se ha mitigado el riesgo de desviación de ambos años, aunque la AIReF sigue estimando que en 2026 el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional será en la Comunitat Valenciana del 4,3%, superando la referencia actual del 3,3%. Si bien el riesgo de incumplimiento en 2026 no es elevado, la desviación se acentúa en el medio plazo, por lo que es esencial que se vigile la implementación y eficacia Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2026 Comunitat Valenciana 5 de noviembre de 2025 22 de las medidas adoptadas que, hasta la fecha, han tenido un efecto limitado.

En base a ello, la AIReF mantiene vigente la recomendación formulada en el informe anterior, en la medida en que el PEF dirigido a corregir las desviaciones en 2025 y 2026 aún no se ha presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.