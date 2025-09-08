Aitana visitará el Roig Arena como estrella de LOS40 Music Awards Santander 2025

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La cantante Aitana. - EUROPA PRESS - Archivo

La cantante es la primera artista confirmada de los premios, que se celebrarán en València el 7 de noviembre

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aitana es la primera artista confirmada de LOS40 Music Awards Santander, que se celebrarán por primera vez en València el próximo 7 de noviembre en el recién inaugurado Roig Arena.

LOS40 comienza a desvelar el cartel de 2025 de una gala que agotó las miles de entradas disponibles en 90 minutos y que reunirá en la capital del Turia a grandes estrellas del panorama nacional e internacional.

Aitana presentará en LOS40 Music Awards Santander 2025 su nuevo trabajo, 'Cuarto Azul', un álbum que supone "una inmersión en el corazón de la cantante".

Bajo el claim 'La música nos hace viajar', LOS40 brindará una velada "llena de sorpresas y emoción". La gala, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.

La vigésima edición de estos premios se celebrará en el Roig Arena, con una capacidad de cerca de 20.000 personas y "tecnología punta que lo sitúa en la vanguardia europea", destaca la organización en un comunicado.

El nuevo recinto multiusos sufragado por el empresario Juan Roig se estrenó este sábado con un lleno para disfrutar del recital 'Bravo, Nino', que congregó a una veintena de artistas españoles de los más diversos estilos para rendir homenaje a Nino Bravo.