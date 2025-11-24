Aitor Martínez, del restaurante Can Ros, gana el III Concurs Internacional d'All i Pebre

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La receta de Aitor Martínez, del restaurante Can Ros, ha sido la vencedora del III Concurs Internacional i Professional d'All i Pebre celebrado este lunes en el Port de Catarroja (Valencia).

El 'All i Pebre en su Hábitat', compuesto de un pilpil de 'all i pebre' como plato principal y un tronco de patata con su guiso como secuencia, ha sorprendido al jurado por su técnica, presentación y originalidad.

La tercera edición del certamen creativo organizado por el Club de Producte del Port de Catarroja, el Ayuntamiento de Catarroja y la Comunitat de Peixcadors de Catarroja ha contado con la participación de nueve cocineros y cocineras que han reinterpretado este plato tradicional de l'Albufera bajo su mirada más personal, detallan los organizadores.

El segundo premio ha recaído en Amparo Nacher, de Xaruga, quien ha presentado un wellington de anguila con patata y salsa de 'all i pebre'. El tercero ha sido un premio ex aequo para Alessandro Maino de Alessandro Maino Restaurant, con su 'Pecado de anguila y fuego', y para Antonio Quiles de Arrocería Cullasiete y su ravioli de wonton de 'all i pebre' con calabaza y morcilla crujiente.

Decisión que han tomado los miembros del jurado, conformado por Marina Falcó, periodista de Levante- EMV; Paula Pons, directora de Guía Hedonista; Germán Carrizo, chef de Fierro; Miguel Barrera, chef de Cal Paradís, y Paco González, crítico del periódico Mediterráneo.

El resto de recetas participantes, también originales, las han preparado Raúl Aliaga (Taberna Aliaga), Jose Cifre (Noble), Eva Davó (La Cantina de Ruzafa), Félix Chaqués (Félix Chaqués Restaurant) y Carlos García (Dexcaro & Ossadía).

En esta ocasión, el evento solo ha contado con una fase creativa que consistía en que cada chef debía preparar una receta única en homenaje al 'all i pebre', uno de los platos emblemáticos de la zona.

"La calidad de los participantes ha sido fantástica, algo que ya imaginábamos cuando conocimos a los cocineros que venían. Para nuestra entidad, es un impulso poder arrancar con un impacto tan positivo de cara a 2026. Queremos que este concurso, junto con el resto de actividades que prevemos lanzar el próximo año, sean la locomotora que impulse al Port y a nuestro pueblo, Catarroja, hacia una actividad constante que los devuelva a ser como eran antes de la barrancada", ha manifestado el presidente del Club de Producte del Port de Catarroja, Miguel Raga.

Por su parte, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha agradecido "de corazón" a todos los cocineros y cocineras que han participado en esta tercera edición: "Sabemos que su presencia aquí supone un esfuerzo y que vienen por Catarroja. Ese gesto demuestra no solo su excelencia profesional, también sus valores y solidaridad. Hoy, además, han puesto de manifiesto su creatividad en un guiso que nos hace únicos: el all i pebre". Más de un año después, siguen tendiendo la mano y recordándonos que la solidaridad sigue viva. Gracias a personas como ellos, Catarroja avanza".