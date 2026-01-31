'Alaire', el proyecto de Ivace+i Innovación que incentiva el uso de drones en industria, seguridad y emergencias

Ivace+i Innovación financia un proyecto para incentivar el uso de drones en sectores como el industrial o la seguridad y emergencias - GVA

VALÈNCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, ha financiado, a través de Ivace+i Innovación, un nuevo proyecto destinado a implementar el uso de drones en sectores como el de la seguridad y emergencias, agricultura, industria, inspección urbanística o infraestructuras en los municipios que integran la comarca de Camp de Túria.

Para ello, se realizarán estudios y análisis que permitan conocer el estado actual de la tecnología, así como las necesidades requeridas para integrar los drones en el territorio. "El objetivo es desarrollar un modelo que se pueda extrapolar a otras comarcas de la Comunitat", ha informado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto 'Alaire' está coordinado por la Universitat Politècnica de València (UPV), que colabora con las empresas Abionica Solutions, Urjato, Fivecomm, Pleyad y la Mancomunitat Camp de Túria. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

A través de este desarrollo, apuntan, la Mancomunidad del Camp de Túria pretende explorar nuevas formas de conectividad que facilitarán la comunicación entre municipios dispersos en un área geográfica de difícil acceso. En este sentido, se creará un corredor 5G entre el aeródromo de Siete Aguas y Llíria para que pueda ser usado por los drones.

La Generalitat ha explicado que "la idea es que estos servicios se integren en U-Space, el marco europeo que gestiona de forma segura y ordenada los vuelos de drones (UAS) en espacios aéreos donde hay mucha actividad o riesgo, especialmente en zonas urbanas". "En definitiva, el proyecto engloba las líneas de actuación necesarias para que los drones puedan operar con garantías en el espacio aéreo", ha remarcado.

Asimismo, se llevará a cabo el desarrollo de un vertipuerto modular, una infraestructura destinada al aterrizaje y despegue de drones. El proyecto piloto de esta infraestructura se ubicará en Llíria (Valencia).

En la actualidad, se ha obtenido una visión general de las necesidades, dificultades y aspectos positivos de implantar un sistema de vehículos aéreos no tripulados a través de encuestas a entidades locales, fuerzas y cuerpos de seguridad, empresas y otras entidades públicas relevantes. "De hecho, ya se han identificado los casos de uso que suscitan un mayor interés, así como los requisitos necesarios para llevarlos a cabo", ha destacado la administración.

ENTIDADES COLABORADORAS

Los estudios de seguridad operacional y el análisis del estado de la tecnología en la comarca Camp de Túria han recaído sobre el grupo de investigación en Sistemas Aéreos No Tripulados de la UPV (WUAS-UPV), que ha coordinado el proyecto y, entre otras acciones, se ha encargado de los sondeos, del diseño de las rutas, así como de definir los volúmenes del espacio aéreo U-Space.

Este equipo de investigadores ha contado con la colaboración de empresas privadas como Abionica, que ha participado de forma transversal dentro del consorcio. Su responsabilidad principal ha consistido en la integración del sistema de seguridad PrimeCor Zero en las aeronaves del proyecto. Este sistema ha permitido habilitar operaciones seguras, eficientes y alineadas con la normativa europea.

Por su parte, Urjato ha proporcionado su experiencia en el diseño, planificación y certificación de infraestructuras aeronáuticas, por lo que ha liderado el proceso de concepción, diseño, implantación y validación de los vertipuertos modulares que servirán como base para las aeronaves no tripuladas (UAS).

Fivecomm ha participado en el diseño y prototipado del módem 5G que integrará el dron, para garantizar la conectividad durante las operaciones. Asimismo, Fivecomm ha liderado el estudio y validación de la cobertura de comunicaciones móviles de los principales operadores en España, y ha asegurado con ello la conectividad del dron a lo largo del trayecto entre el aeródromo de Siete Aguas y Llíria.

El consorcio se ha apoyado también en Pleyad, entidad especializada en la gestión de proyectos, para las tareas de asesoramiento y consultoría. Por último, aunque la Mancomunitat Camp de Turia no ha participado como socia en este proyecto, sí ha colaborado a través de un convenio firmado con la UPV. Su papel ha sido el de coordinar a los ayuntamientos y difundir el proyecto en su comarca.

'Alaire' se ha alineado íntegramente con las conclusiones de dos comités estratégicos de innovación, en concreto los de Automoción y Movilidad Sostenible y Emergencias. En el primero, se ha instado a incorporar tecnologías para una movilidad inteligente y sostenible, mientras que, el segundo, ha abogado por la optimización de la captura y análisis de información en tiempo real.

La iniciativa también se ha encuadrado en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que ha coordinado la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.