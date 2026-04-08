Albalat justifica su plante a la sectorial por ser una convocatoria "ilegal" y critica un reparto de menores "injusto"

Archivo - La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha trasladado su rechazo, como representante de la Comunitat Valenciana, a participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles al tratarse de la convocatoria de "ilegal" y ha advertido de que cualquier acuerdo que se adopte en la reunión "carecerá de validez legal al haberse omitido los procedimientos esenciales de formación de la voluntad del órgano colegiado".

La decisión de la Comunitat Valenciana se produce tras la impugnación formal del orden del día por parte de la Generalitat. Según la documentación remitida, la Presidencia de la Conferencia Sectorial, ostentada por la ministra Sira Rego, incluyó "en la convocatoria puntos que habían sido expresamente rechazados por la Comisión Sectorial en su reunión del pasado 17 de marzo", según ha informado el departamento que dirige Albalat en un comunicado.

"No podemos asistir a una reunión que nace viciada de nulidad. El Gobierno de España ha decidido actuar al margen de las normas, ignorando que el orden del día debe ser aprobado previamente por la Comisión preparatoria", ha afirmado la consellera, al tiempo que ha lamentado que el Ministerio "intente imponer por la vía de los hechos temas como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección, a pesar del voto en contra mayoritario de las comunidades autónomas".

Más allá de los defectos formales, Albalat ha criticado también la política de reparto de menores migrantes no acompañados que está ejecutando el Ejecutivo central: "La ausencia de la Comunitat Valenciana no es una falta de solidaridad, es un ejercicio de responsabilidad ante un Gobierno que impone traslados forzosos de manera unilateral".

La consellera ha denunciado que el sistema de protección valenciano se encuentra "muy tensionado" y que el Estado "pretende que las autonomías asuman competencias exclusivas sin la dotación financiera adecuada".

"Lamentamos profundamente el modelo de reparto que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez que es discrecional, sin planificación y que ignora la realidad de nuestros recursos. No se puede proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin evaluar su situación individual y sin garantizar los fondos para su atención integral", ha subrayado.

FRENTE JUDICIAL

En esta línea, ha recordado que la Generalitat mantiene una ofensiva legal "activa" para "frenar" lo que considera "una invasión de competencias y un riesgo para la sostenibilidad del sistema de protección".

Por un lado, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025. La Generalitat considera que esta norma "vulnera las competencias exclusivas autonómicas en asistencia social y protección de menores", además de "quebrantar el principio de autonomía financiera al obligar a asumir gastos no presupuestados".

De manera paralela, vía contencioso-administrativa, se han interpuesto recursos contra las resoluciones estatales que "imponen reubicaciones forzosas". La Conselleria ha recurrido así "los expedientes de traslado sin control ni sensibilidad, afectando a menores próximos a la mayoría de edad o con vínculos familiares en otras regiones que no son respetados".

Al respecto, ha apuntado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha comenzado a "anular resoluciones de traslado por falta de motivación". "Las sentencias confirman que el Gobierno central no explica los criterios para asignar a un menor a nuestra autonomía, lo que genera una indefensión que impide verificar si el traslado es correcto", ha señalado.

Según la consellera, las sentencias demuestran que "el procedimiento del Ministerio carece de rigor y vulnera los derechos de los menores al tratarlos sin una evaluación individualizada". Tras este precedente, la Conselleria esgrimirá estos argumentos para tratar de "paralizar no solo los traslados desde Ceuta, sino también los de Canarias, que siguen el mismo procedimiento arbitrario". "No permitiremos que se sigan imponiendo traslados forzosos que ignoran tanto la situación de las autonomías como el interés superior del menor", ha apostillado.