Alboraya aparta a los trabajadores municipales de la calle durante la ola de calor

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alboraya (Valencia) ha desplazado la jornada laboral de los trabajadores municipales que operan en las vías públicas de la localidad a causa de la ola de calor que azota desde hace días a toda España.

Desde el inicio de la alerta y hasta que finalice, el Ayuntamiento mantiene a la empresa Egusa y a los operarios de limpieza fuera de las horas de más calor y sol por su seguridad.

De esta manera, operarios de la empresa municipal encargada del mantenimiento de las calles y el personal que las limpia están "totalmente apartados de las elevadas temperaturas y de las horas de máxima exposición del sol", explica el consistorio.

La medida pretende garantizar su seguridad y evitar que se produzcan golpes de calor. Por eso se extenderá mientras dure la alerta, con el objetivo de priorizar la salud de los profesionales.