Alboraya exige coordinación para evitar cerrar playas por contaminación: "No podemos comernos el problema"

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alboraya (Valencia) "eleva el tono" contra la contaminación y cierre de sus playas y exige una solución coordinada por parte del resto de administraciones para evitar tener que adoptar esta medida. "Somos la última parada de las acequias y no podemos ser quien se coma el problema de lo que excede nuestras competencias", recalca su alcalde, Miguel Chavarría.

En un comunicado, el primer edil dice "basta" a los continuos cierres de las playas provocados por "la contaminación que procede a través de las acequias, aguas arriba". El último se decretó este pasado martes debido a los altos niveles microbiológicos detectados en el barranco del Carraixet y las acequias de San Vicente y La Marquesa.

"Los altos niveles microbiológicos detectados que obligan desde la Generalitat Valenciana a decretar la prohibición de baño sin ninguna solución están jugando una mala pasada a los vecinos y vecinas y el sector de la hostelería y del turismo", denuncia el alcalde de Alboraya, y advierte que es algo que no "está dispuesto a asumir".

Chavarría, que "ya ha tenido que instalar duchas de cuerpo entero en La Patacona debido al irregular funcionamiento de los lavapiés de Conselleria", ha iniciado una reclamación conjunta con los municipios de la costa valenciana afectados constantemente por este tipo de episodios contaminantes.

"No puede ser que por ser la última parada de las acequias, a cuyo paso se va vertiendo productos contaminantes, nos comamos un problema que no podemos solucionar. Mis vecinos y vecinas merecen un respeto --insiste--. Alboraya no vierte de ninguna manera en el barranco del Carraixet, unas aguas que atraviesan el municipio, y sin embargo tenemos que cerrar la playa canina. Y ya pagamos regularmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que actúe en cuanto se detecte contaminación".

Tampoco está de acuerdo con "la forma de actuar de Conselleria". Según expone, el protocolo "no puede funcionar a base de avisar a la localidad afectada de que cierre sus aguas en bucle", sino que "deben dirigirse a las entidades del barranco del Carraixet y de las acequias (Rascanya y Moncada) para investigar y poner fin a los vertidos".

UNIDAD DE ACCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS

En esta línea, el primer edil de Alboraya reclama una unión de pueblos: "Pedimos a los alcaldes y alcaldesas de los otros municipios afectados por este mismo problema que se unan a nuestra reclamación: una solución dada por un nivel superior al de un ayuntamiento que coordine una solución supramunicipal definitiva".

"Si bien el problema proviene en su mayoría de fuera de Alboraya y el Ayuntamiento reclama posicionarse a quien pueda ayudar, como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el consistorio también está llevando a cabo importantes actuaciones en el término municipal para tratar de frenarlo", argumenta.

Entre esas actuaciones, "pendiente de Costas está el parque agrario de Peixets que pretende habilitar un humedal artificial que limpie las aguas y este mismo año se ejecutará el proyecto de desvío de la acequia de Mortera a la de la Mar para que pase por la depuradora y se instalarán equipos de control de vertidos del Polígono Industrial a la acequia". "De hecho, desde el terrible verano pasado, Alboraya ya amplió sustancialmente los puntos de control de las acequias y mar", concluye.