Alcalde de l'Alcora replica a una pintada homófoba: "No me indigna que me llames maricón, sino que ensucies el pueblo"

CASTELLÓ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad castellonense de l'Alcora, Samuel Falomir, ha echado mano de la ironía para replicar una pintada homófoba aparecida en una pared del municipio, donde le llaman "maricón", al tiempo que ha reprochado que, con esta acción, lo que hacen es ensuciar el pueblo.

"Hoy en l'Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo", señala el primer edil socialista en un mensaje redes sociales, que acompaña con una imagen de la pintada y con el hashtag #AixíNoFemPoble (Así no hacemos pueblo).

La pintada --'El alcalde és maricón', acompañada de una cara-- ha aparecido en la calle Pintor Ferrer de la localidad. La contestación del primer edil ha recibido un gran número de apoyos en ambas redes, que aplauden la "buena respuesta" y la elegancia de Falomir al hacerlo.

A mediodía de este viernes, los dos textos alcanzaban los 3.000 'me gusta' y más de 650 retuits en twitter y 843 interacciones y más de 350 comentarios en Facebook.