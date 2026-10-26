El alcalde de Algemesí afirma que no recibió ningún aviso antes de desbordarse el Magro el 29N, que "no estaba limpio"

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VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algemesí (Valencia), José Javier Sanchís, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no recibió ningún aviso antes de desbordarse el río Magro, sobre el que ha comentado que "no estaba limpio". También ha señalado que el consistorio adoptó medidas ante las lluvias desde el 25, es decir, cuatro días antes de la riada.

El primer edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El alcalde ha explicado que las primeras informaciones que trasladaron a la población sobre las lluvias comenzaron el día 25, ante las alertas recibidas en el servicio meteorológico que tiene contratado el Ayuntamiento, Inforatge.

Así, desde ese momento comenzaron a trabajar. Ha explicado que tienen varios grupos creados para Emergencias, con las comunidades de propiedades, centros educativos y agrupaciones empresariales, y "se les avisó de lo que podía venir". Estaban en alerta amarilla en ese momento.

El día 26, ha continuado, avisaron también a la población y ofrecieron recomendaciones más concretas como limpiar desagües, terrazas o instalar barreras o maderas para proteger las viviendas antes de que entrara agua. También se pedía que se evitaran desplazamientos. "Se pretendía prevenir a la población", ha dicho.

Al día siguiente se lanzó otro aviso a la población y para el 28 se convocó el Cecopal. También se hizo una limpieza "muy exhaustiva" de los imbornales, ha afirmado. Por la noche acordaron suspender las clases y el centro de día y, a las 22.30 horas, él personalmente envió un mensaje al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) con las medidas tomadas.

En la madrugada del día 29, ha proseguido, se avisó a la población de que se acercaban lluvias torrenciales que estaban en poblaciones vecinas y se pedía precaución y evitar desplazamientos, ha expuesto.

Luego les llegó el aviso de la emergencia para la Ribera Alta con alerta roja y comunicaron al CCE que se activaba la fase de emergencia de su Plan Territorial. A las 12.35 horas se trasladó el aviso a la población y se indicó que habían cortado el paso de todos los puentes del río Magro.

Empezó a llover en Algemesí, ha dicho, sobre las 15.30 horas: "Comenzó llover de una forma torrencial. El río iba cargado pero no se avistaba ningún inminente desborde. La previsión que teníamos es que si iba a desbordar, sería por la parte más baja de los campos, y por eso desde la mañana se impedía el acceso a la población", ha señalado. Unos minutos más tarde la Policía Local se centró en la atención humanitaria porque los avisos eran "desbordantes", ha descrito.

EL DESBORDAMIENTO

El desbordamiento del río Magro se produjo alrededor de las 18.20-18.30 horas, ha expuesto el alcalde, quien ha señalado que no recibió ningún aviso ni ninguna llamada antes de que el río desbordase.

Tampoco de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha concretado, para añadir que el río "no estaba limpio". "El cauce estaba en una situación de falta de limpieza. Hay dos requerimientos anteriores de la dana del Ayuntamiento para que se realizara la limpieza. Eso ayudó a que se desbordara, no en la zona de campos, sino en el centro urbano", ha señalado.

"La inundación fue muy dramática, no fue progresiva. Fueron corrientes muy fuertes que llegaron de forma abrupta y repentina. El casco urbano, con sus calles muy estrechas, aún provocó más daños", ha descrito.

Y ha añadido: "Un Ayuntamiento no tiene capacidad para evitar los daños que produjo la dana. En el momento de desbordamiento del río, nosotros no tenemos recursos propios suficientes para la emergencia", sostiene.

El alcalde ha advertido de que cuando sonó el ES-Alert de las 20.11 horas "ya estaban inundados" y ha indicado que supo de las primeras víctimas mortales en el municipio al día siguiente. También ha comentado que el día de la dana habló con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, en un par de ocasiones.