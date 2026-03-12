Alcalde de Almussafes se querellará contra Morant por injurias si no se retracta de "insultos" y le exige 50.000 euros

Archivo - El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado la interposición de una querella contra la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por injurias graves y calumnias, con el objetivo de preservar su "honor" y defenderse ante la que considera que es una "campaña de desprestigio" con el objetivo de acabar con su carrera política, pero que también le está ocasionando "un enorme daño personal, familiar y profesional".

El primer edil solicita un acto de conciliación previo a la interposición de la querella, una decisión que adopta tras los "gravísimos y reiterados insultos" proferidos hacia él por Morant y ante la "negativa a retractarse de los mismos", según han señalado fuentes de su entorno, que añaden que estos "insultos totalmente injustificables" han supuesto "un grave daño para la militancia de la Agrupación Socialista de Almussafes", que le apoya "de forma masiva".

El PSOE anunció la semana pasada la expulsión de González, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral.

Además, este pasado lunes la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) acordó incoar procedimiento sancionador contra él, la Empresa Municipal de Servicis Públics de la localidad (EMSPA), su gerente y los miembros del Consejo de Administración por la posible comisión de una infracción "muy grave" ante la "adopción de represalias" contra la primera mujer que denunció al primer edil ante el PSOE por acoso sexual y laboral, que fue despedida de la compañía pública.

En un escrito dirigido al Juzgado de Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia (Valencia), al que ha tenido acceso Europa Press, González solicita la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por un presunto delito de injurias graves y de calumnias frente a Morant.

POR LLAMARLE "PUTERO" Y "ACOSADOR"

El primer edil asegura que la líder del PSPV en "diversos medios" se ha dirigido a él llamándole "putero" y "acosador laboral y sexual" y le reprocha que haya "difundido" que había sido denunciado por acoso sexual y laboral pese a ser "conocedora de que no había sido sancionado a nivel interno por el organismo sancionador del PSOE".

Además, le acusa de realizar estas manifestaciones "en términos electoralistas" y afirma que Morant era conocedora de que había denunciado en el juzgado por injurias y acusaciones falsas a la mujer que le había denunciado a él ante el órgano interno del partido.

También censura que, respecto de la imputación relativa a una posible conducta contraria a los principios y valores socialistas, esta se ha realizado "de forma genérica omitiendo deliberadamente motivos concretos", lo que "vulnera el derecho de defensa" y sitúa a González "en situación de indefensión".

Por todo ello, requiere a Morant que se avenga a reconocer "todos los extremos" mencionados anteriormente, que son "inciertos los hechos imputados" y, de forma "expresa y formal", que en el término improrrogable de 10 días a partir del acto de conciliación le indemnice con 50.000 euros por los daños sufridos a consecuencia de su conducta, que donará a asociaciones y fundaciones.

Asimismo, advierte que, en el caso de no reconocer "todos y cada uno de los extremos" del escrito y/o que no indemnice la cantidad indicada dentro del referido plazo, formulará contra Morant una querella por delito de injurias graves y calumnias.