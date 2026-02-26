El alcalde de Ibi (PSPV) anuncia la ruptura del pacto de gobierno con Compromís por desavenencias que "vienen de largo"

Firma del Pacte del Molí en junio de 2023 entre PSPV y Som Ibi-Compromís - AYUNTAMIENTO DE IBI

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ibi (Alicante), el socialista Sergio Carrasco, ha anunciado este jueves la decisión de su partido, el PSPV, de romper el acuerdo de gobierno que hasta ahora ha tenido con Som Ibi-Compromís porque, según ha destacado, existen desavenencias que "vienen de largo".

De este modo lo ha indicado en una entrevista en la radio municipal, recogida por Europa Press, en la que el primer edil ha criticado lo que ha calificado de "acusaciones falsas" y "muy graves" que, a su juicio, han vertido desde la coalición.

Carrasco ha detallado que la decisión se ha adoptado en la ejecutiva municipal socialista por "unanimidad" y ha avanzado una reestructuración del equipo de gobierno. De esta manera, se ha puesto fin al conocido como Pacto del Molí.

"Vamos a seguir trabajando por Ibi como lo hemos hecho hasta ahora, con seriedad y buscando lo mejor", ha apuntado el alcalde, quien ha incidido en que las "acusaciones" de Som Ibi-Compromís no son el único motivo por el que se ha acordado esa ruptura, sino el "último eslabón". El primer edil ha emplazado a una rueda de prensa este viernes para dar más explicaciones al respecto.

SOM IBI: "INFORMES DESFAVORABLES"

El pasado 20 de febrero, Som Ibi indicó en redes sociales que "hay informes jurídicos desfavorables que alertan sobre algunas propuestas" en el consistorio y que "la creación del Área de Calidad Urbana, clave para mejorar servicios municipales, está sufriendo retrasos".

"Defendemos una reorganización transparente, legal y pensada en el interés general, no en vestidos a medida", recalcaron, al tiempo que incidieron en que "no" aceptan "decisiones sin consenso dentro del gobierno de coalición" con el PSPV.

Som Ibi incidió en que entró al equipo de gobierno para "acabar con prácticas poco claras" y dijo que continuará "levantando la voz", al tiempo que propuso "aprobar aquello en lo que hay acuerdo y continuar negociando el resto". Entonces también señaló que iba a seguir "dentro del gobierno, pero sin renunciar a sus principios".

CRÍTICAS DE PP Y VOX

De otro lado, la concejala del PP Mayte Peñalver ha afirmado que "Ibi merece un gobierno que gobierne, no un espectáculo permanente", según se recoge en un comunicado difundido en las redes sociales del partido.

Los 'populares' consideran que "en los últimos meses" se ha podido observar "una situación insostenible dentro del equipo de gobierno", conformado hasta ahora por PSPV y Som Ibi-Compromís: "Lo que nació como un acuerdo para garantizar estabilidad y gobernabilidad, se ha convertido en una sucesión constante de enfrentamientos públicos, reproches cruzados y falta de coordinación".

El PP ha reiterado su "disposición a ofrecer una alternativa real, seria y preparada, capaz de llevar adelante un programa de gobierno basado en la buena gestión y en la defensa del interés general de los ciudadanos ibenses".

Por su parte, Vox ha valorado que "el problema de Ibi se llama Sergio Carrasco" y "la dificultad para resolverlo se llama PP". "Manifestamos nuestro desacuerdo a que Sergio Carrasco siga ostentando la alcaldía de Ibi. Y manifestamos lo mismo a que se haya ofrecido el PP a servirles de muleta", ha apuntado.

"En Ibi estamos sufriendo una maldición con el gobierno del PSOE. Porque nada de lo que se propusieron cuando llegaron ha sido desarrollado con éxito. Después de desprenderse del lastre de Som Ibi-Compromís, el PSOE pretende continuar de forma errática alargando la enfermedad durante el año y pico que resta de legislatura", han valorado los voxistas en un comunicado difundido en redes sociales.

El pleno del Ayuntamiento de Ibi lo conforman 21 concejales. El partido más votado en las últimas elecciones locales, las de 2023, fue el PP, que cuenta con nueve ediles. Le siguen el PSPV, con siete; Som Ibi-Compromís, con cuatro, y Vox, con uno.