La alcaldesa de Albalat dels Tarongers propone reprobar al párroco por "vomitar odio" desde el púlpito

El sacerdote asegura que se trata de una "tergiversación" de sus palabras y "perdona las calumnias realizadas contra su persona"

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers (Valencia) ha convocado un pleno extraordinario en el que se propondrá reprobar al párroco de la localidad por los sermones que pronuncia en la Iglesia. La alcaldesa, Maite Pérez, le acusa de "vomitar odio" contra mujeres, homosexuales y de cargar contra personas por su forma de vestir o estar a favor del aborto.

La primera edil, del PSPV, ha relatado a Europa Press que esta situación se viene produciendo desde que el sacerdote llegó al municipio y lamenta haberlo "dejado pasar tanto tiempo". Según ha explicado, hace unos meses, el consejo parroquial habría advertido al párroco de que moderase sus discursos ya que "desde hace un tiempo son muchas las quejas de los vecinos que se sienten ofendidos con las homilías".

Según ha explicado Pérez, los hechos se desencadenaron antes del último pleno el jueves pasado, cuando uno de los feligreses advirtió del discurso del cura en la misa. Ante la proximidad de las festividades en el municipio, ella misma y una de las concejalas del equipo de gobierno, Carmen Bastante, decidieron publicar un escrito en redes sociales en el que afirman que no asistirán a ninguna celebración en la Iglesia mientras no pida perdón el párroco.

"No iremos a ninguna misa mientras desde el mismo púlpito que se vomita odio no haya una disculpa a todas las mujeres víctimas de violencia de género y abusos, a las que estamos a favor del aborto, a las que nos vestimos como queremos y no para provocar; hasta que no se pida perdón a los homosexuales a los que se trata de enfermos, a los hombres que cultivan su cuerpo, a las mujeres que cada día llevan menos ropa. Lo sentimos pero no", manifiestan en el escrito.

Por ello, Pérez y Bastante han señalado que se niegan a compartir espacio con "semejante predicador de odio" y que rompen su relación personal con el párroco, pero no así la del consistorio, que continuará adelante con las fiestas como estaban previstas "ya que los feligreses no son responsables de las aberraciones que escupe".

"Pero nuestra dignidad, educación, el ser mujeres, nuestra ideología y sobre todo, nuestra persona no nos dejan compartir espacio con personajes que menosprecian con sus palabras utilizando los tres escalones (del púlpito) que cree que le otorgan algún tipo de superioridad moral, cuando en cambio no tiene ni moral ni sentido común".

"TERGIVERSACIÓN"

Por su parte, el párroco ha contacto con el Arzobispado de Valencia para negar "las palabras que se han puesto en su boca", que asegura que "han tergiversado" y ha afirmado que condena "absolutamente la violencia contra las mujeres y en ningún caso ha sido su intención ofender a nadie", según señala el Arzobispado en un comunicado.

En esta línea, el sacerdote "lamenta enormemente el daño que esta noticia ha hecho a la Iglesia y a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la tergiversación de sus palabras y perdona las calumnias realizadas contra su persona".

La archidiócesis ha manifestado que "algunos feligreses les han contactado para asegurar que la versión publicada no coincide con las palabras del párroco reafirmando que se han tergiversado".