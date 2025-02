Alcón destaca que García Montero ha sido un "firme defensor" de la diversidad lingüística y las universidades públicas

CASTELLÓ 28 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I ha conmemorado el 34.º aniversario de su creación con un acto académico en el Paranimf en el que se ha entregado la Medalla de la Universitat al catedrático de Lengua Española en la Universidad de Granada y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, del que la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado que "en todas sus facetas ha sido un firme defensor de la diversidad lingüística, las universidades públicas y los valores democráticos".

El acto ha estado presidido por la rectora de la UJI, Eva Alcón, acompañada por la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez; el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal; el rector honorario de la UJI, Francesc Michavila; el presidente del Consejo Social, Sebastián Pla, y la secretaría general de la UJI, Cristina Pauner.

En su discurso, la rectora ha destacado que "en la figura de Luis García Montero confluyen un gran académico, un gran poeta y un gran director del Instituto Cervantes". "Espero que nunca nos falten ni nos sobren las palabras para reivindicar el valor del humanismo, siempre necesario y hoy imprescindible, en la ciencia y en la vida", ha afirmado.

En primer lugar, Luis García Montero ha agradecido este reconocimiento de la Universitat "muy emocionado" y ha hecho referencia al "peligro que supone que las universidades se queden sin alma cuando se someten a los dictados de unas enseñanzas que solo tienen que ver con las exigencias del mercado". Así, ha afirmado que "la ciencia y la técnica tienen una raíz en las humanidades" y esto se lo ha enseñado "la poesía y la vida universitaria*.

A partir de la obra Juan de Mairena de Antonio Machado, García Montero ha hecho algunas reflexiones sobre la importancia de hacer llegar la ciencia a la sociedad a través de unos medios y un lenguaje próximo que le llegue. "Hasta que no tengamos el apoyo de la sociedad a la hora de invertir en ciencia, tecnología o humanidades tendremos el reconocimiento de los profesionales pero no estará el camino abierto", ha señalado.

LIBERTAD VERDADERA

De la obra de Machado también ha destacado la idea de libertad verdadera cuando se tiene capacidad para pensar lo que se dice. Así, ha afirmado que "en este mundo marcado por la manipulación de las redes sociales, los bulos, la crispación y los descréditos, qué importante es tener el pudor de pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa, un valor fundamental de la educación en este momento".

Como tercera enseñanza de Machado, el catedrático ha puesto en valor la verdad como duda, indagación o cuestionamiento porque "los que defendemos la verdad no podemos confundirla con una consigna o un valor sagrado, se tiene que investigar para descubrir lo que parece que ya está definido". "Aprendí de la poesía a enfrentarme a la mentira pero sin creerme en posesión de la verdad, la verdad se tiene que cuestionar, y ser capaz de poner en duda me parece un valor definitivo", ha dicho.

La última lección de Machado que ha compartido ha sido la desconfianza hacia quien dice que no hay que involucrarse en política. "Vivimos en un mundo donde las redes sociales y las mentiras intentan desprestigiar a la política. No hay que ser siervo de ningún partido ni consigna, se tiene que mantener la independencia sin servidumbre, pero esto no quiere decir renunciar a la política porque esa es la trampa de los que quieren hacer política sin nosotros y posiblemente contra nosotros", ha subrayado.

"Hacer política es defender los valores humanos de la cultura; la libertad, que no es la ley del más fuerte; la igualdad, que no es la homologación, y la fraternidad, que no tiene nada que ver con los discursos de odio que nos lanzan todos los días", ha afirmado.

Para concluir, ha leído su poema Madre dedicado a su madre y como agradecimiento por la medalla.

Con motivo de la concesión de la Medalla, se ha interpretado una adaptación musical del poema de García Montero 'A veces una piel es la única razón del optimismo', compuesta por el director del Orfeón de la UJI, Diego Alamar.

A continuación, Eva Alcón ha recordado cómo la UJI nació fruto del consenso social y con una visión de futuro: ser un instrumento de transformación social a través de la innovación, además de apostar por los valores europeos. "Esta visión la volvemos a necesitar hoy, más que nunca, y resulta imprescindible para abordar con garantías los grandes retos actuales como la digitalización, el desarrollo de las energías limpias y, otro de mayor magnitud, la crisis de derechos democráticos y valores de convivencia", ha señalado.

En este sentido, la rectora ha afirmado que "la mejor visión de futuro es apostar por las universidades como espacios de generación de conocimiento y de compromiso con los valores democráticos, para fortalecer la capacidad de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros. Un futuro desde la vertiente del progreso económico, pero también desde la defensa del modelo social europeo", ha apuntado.

PREMIOS

En el acto también se ha hecho entrega del XVI Premio a la Excelencia Docente Universitaria a Vicente Ramón Tomás López, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores; Adoración Sales Salvador, catedrática del Departamento de Traducción y Comunicación; Francisco Fermín Mallén Broch, profesor titular del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, y a Clara Andrés Roqueta, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.

El XXVI Premio del Consejo Social en la Investigación en la modalidad de Investigación Básica ha sido para el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Aurelio Gómez Cadenas, y en la modalidad de Innovación y Transferencia del Conocimiento para el catedrático de Ingeniería Química Enrique Sánchez Vilches.

Finalmente, se ha entregado el XVII Premio a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil que ha sido para Daniel Cardín Catalán, graduado en Ingeniería Mecánica, Máster en Diseño y Fabricación y Programa de Doctorado en Informática de la UJI, por la creación de la mercantil COORYC ROBOTICS S.L., empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos de robótica colaborativa, con un enfoque en garras y brazos robóticos, impresión 3D y servicios de diseño personalizados.

En el acto también se han entregado los reconocimientos a los mejores expedientes de grado y máster del curso 2023-2024.