Alerta amarilla por lluvias y tormentas esta tarde en el interior norte de Valencia y por calor para este lunes

Alertas meteorológicas para este domingo y lunes en la Comunitat Valenciana - 112

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Valencia durante la tarde de este domingo y por temperaturas máximas en el interior norte y el interior sur de Valencia para este próximo lunes.

Así consta en la última actualización de las alertas meteorológicas del 112, emitida a las 11.21 horas de este domingo, informa el organismo autonómico en redes sociales.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de lluvias y tormentas comenzará a las 18 horas de este domingo y el de temperaturas máximas, durante este próximo lunes.