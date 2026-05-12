Alerta amarilla por vientos en el interior norte de Castellón

Archivo - Una persona se refugia con un pañuelo del viento. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta en nivel amarillo por vientos en el interior norte de Castellón.

Además, el CCE estableció este lunes la alerta en nivel amarillo por lluvias y tormentas en el norte de Castellón durante este martes por la tarde.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio ha comenzado este martes a las 14 horas, detalla Emergencias en redes sociales.

El resto de la Comunitat Valenciana se mantiene sin avisos, según el último boletín de fenómenos meteorológicos emitido por Emergencias a las 19.15 horas de este martes.