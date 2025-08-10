Emergencias establece la alerta naranja por altas temperaturas en el interior sur y litoral de Valencia

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta naranja por altas temperaturas en el interior sur y litoral de Valencia, y nivel amarillo en el interior norte de Valencia, sur de Castellón y todo Alicante.

Así lo ha indicado Emergencias este domingo en el boletín que ha emitido de fenómenos meteorológicos, en el que también ha decretado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta nivel naranja por temperaturas máximas para este lunes en los litorales norte y sur, e interior sur de la provincia de Valencia.

El aviso estará activo desde las 13.00 hasta las 20.59 horas de este lunes y se llegarán a alcanzar los 40º de máxima, según ha informado el organismo meteorológico.

Aemet también ha decretado la alerta amarilla por temperaturas máximas, desde las 13.00 hasta las 20.59 horas del lunes, en el litoral norte y sur, e interior de Alicante, así como en el interior sur y norte, y litoral sur de Castellón.

Respecto a las lluvias y tormentas, están en aviso amarillo, desde las 14.00 hasta las 20.59 horas, el interior sur de la provincia de Castellón y el interior norte de Valencia.