Algemesí e instituciones valencianas "lloran" y muestran el "dolor" por el asesinato de Alejandra y su hijo de 3 años

Llaman a un "frente común" para combatir esta lacra "sin titubeos" e insisten en la responsabilidad de las administraciones

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Instituciones valencianas como la Generalitat, Les Corts Valencianes, la Delegación del Gobierno, así como ayuntamientos, entre ellos Algemesí, y universidades han guardado este jueves minutos de silencio en memoria de Alejandra Emilia Villegas Machado, la mujer de 41 años a la que su pareja asesinó este miércoles en Algemesí (Valencia) junto al hijo común de ambos, Samuel, de 3 años.

En la localidad donde residían las víctimas la concentración se ha celebrado "como muestra de duelo, solidaridad y condena", para trasladar "toda su consternación y dolor ante este terrible acto que nos golpea y que nos recuerda, una vez más, la urgencia de continuar luchando de manera decidida contra todas las formas de violencia machista".

"Estas concentraciones evidentemente no reparan el daño, no ayudan a la familia en un momento tan duro y dramático, pero son necesarias para manifestar la repulsa de la sociedad a este asesinato. No hay nada más cruel que acabar con la vida de alguien, y sobre todo si es tu pareja y tu hijo", ha manifestado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

A primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat el jefe del Consell, Carlos Mazón, ha presidido un minuto de silencio en el que han participado todos los consellers del gobierno valenciano.

Más tarde, a las 12.30 horas, en la Delegación del Gobierno han hecho lo propio la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acompañadas de otros representantes socialistas.

En declaraciones a los medios, Bernabé ha mostrado el "profundo dolor" ante el asesinato de Alejandra y su hijo de 3 años en Algemesí, "una ciudad que hoy está rota de dolor, como está la Comunitat Valenciana, como lo está todo el país por esta semana terrible de violencia machista".

La delegada ha indicado que Alejandra es la primera víctima de violencia machista en la Comunitat en 2025 y la número 17 en España, a la espera de otras tres confirmaciones más. Dicho esto, ante estas "cifras desgarradoras y terribles", ha llamado a todas las administraciones a "ejercer la responsabilidad" para conformar un "frente común" en la lucha contra la violencia de género.

"Aquí ya no caben discursos tibios, juegos de palabras ni faltas de compromiso, aquí solo cabe la lucha unánime contra la violencia machista", ha advertido Bernabé, que ha hecho hincapié en "el trabajo de todas y cada una" de las administraciones, "desde las locales, autonómicas, diputaciones y, por supuesto, del Gobierno de España, que está absolutamente comprometido".

En esta línea, ha valorado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que se reunirá con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con las unidades de violencia de género de todas las delegaciones del Gobierno para tratar los feminicidios "de una manera clara ante esta semana trágica que estamos viviendo".

Por eso mismo, ha reivindicado, "hemos doblado los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género, con 1.500 millones de euros para poner en marcha esta renovación que va a tener un seguimiento que es imprescindible e innecesario y un cumplimiento por parte de todas las administraciones". "El trabajo coordinado es fundamental", ha subrayado.

"NECESITAMOS LEVANTAR LA VOZ"

Además, ha insistido en hacer un llamamiento a la ciudadanía a convertirse "todos" en puntos violeta y en personas protectoras de mujeres vulnerables. "Necesitamos levantar la voz, las denuncias son imprescindibles para proteger", ha remarcado, al tiempo que ha reconocido el "doble esfuerzo" que tienen que hacer las administraciones para ser "abiertas, seguras y protectoras".

"Pero es imprescindible esta alianza global de la sociedad contra la violencia de género y este es el único mensaje que hoy puede salir desde todas las administraciones", ha sostenido la delegada del Gobierno, que ha reclamado en este sentido "ni un titubeo, ni un fuego de palabras más, ni un discurso timorato". "Sólo cabe la lucha unida de todas las administraciones", ha incidido.

Sobre el crimen de Algemesí, Bernabé ha reiterado que la víctima no estaba en el sistema VioGén. Por eso mismo, ha reiterado la importancia de "estar alerta, ayudar a las mujeres, porque también, como hemos visto desgraciadamente en Algemesí, la vida de sus hijos también está en juego".

"LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL MACHISMO Y LA DESIGUALDAD"

Por su parte, Morant, en declaraciones a los medios en la inauguración del congreso de la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, se ha mostrado "consternada" ante este nuevo episodio: "Ayer hemos tenido que lamentar, sufrir y llorar un nuevo asesinato machista y, además, un asesinato también de un hijo. Violencia machista y violencia vicaria son la máxima expresión del machismo y la desigualdad en nuestro país".

Morant, que ha mostrado las condolencias a la familia de las víctimas, ha expresado que la sociedad "llora a sus mujeres y sus niños asesinados por violencia machista" y ha garantizado el "compromiso absoluto" del Ejecutivo central "para seguir avanzando en la lucha contra esta violencia", lo que "significa también desmontar y combatir los discursos que la amparan".

Además, la ministra y también secretaria general del PSPV ha aprovechado para acusar al Consell de Carlos Mazón, "que gobierna con la ultraderecha" y que "entró a ser presidente de la mano de un condenado por violencia machista" como Carlos Flores (Vox), de intentar "normalizar la violencia de género y el machismo". "Cuando hablan de ideología de género lo que hacen es debilitar ese gran consenso social que existe de proteger a las mujeres", ha advertido.

DOS PANCARTAS EN LES CORTS

Por otro lado, ante la puerta de Les Corts se han celebrado, a las 12.00 horas, tres minutos de silencio, con división de los grupos parlamentarios en dos pancartas: por un lado PP y Vox en una con el lema 'No a la violencia contra las mujeres' y por otro el PSPV y Compromís en otra con la frase 'Les Corts contra la violencia machista'. La convocatoria ha estado encabezada por la presidenta, Llanos Massó, que se ha situado en la primera de estas.

Al finalizar, Verónica Marcos (PP) ha manifestado la "máxima repulsa" y ha transmitido el "dolor" ante este doble crimen. "Cuando ocurre una situación así nos duele a todos, lo que hay que hacer es animar a las víctimas a denunciar y también a sus entornos", ha señalado, al tiempo que ha manifestado que el Consell "rechaza y repugna este tipo de violencia". Además, ha confiado en alcanzar un consenso en el Pacto Valenciano de Violencia de Género.

Mientras, José Muñoz (PSPV) ha admitido que la lucha contra la violencia de género es "una de las asignaturas pendientes", ha llamado a "combatir esta lacra terrible" y ha cargado contra aquellos que "normalizan" estas situaciones. Por eso mismo, ha considerado que las instituciones deben dar "un paso adelante" porque "no podemos continuar en esta situación en la que hay partidos que niegan la violencia de género" y ha animado al 'president' Carlos Mazón a "romper con aquellos" que tienen esta práctica.

E Isaura Navarro (Compromís) ha incidido en que las "terribles cifras" de junio son "una prueba de que tenemos un problema social", ha cargado contra los "negacionistas" de la violencia machista y ha apostado por políticas de igualdad "reales y efectivas". "Lo que necesita la sociedad son respuestas", ha añadido.

Las muestras de dolor se han repetido también en numerosos municipios de la Comunitat. En València, el pleno del Ayuntamiento celebrado este jueves ha comenzado con un minuto de silencio en "señal de duelo y condena" a este episodio y en Castelló de la Plana ha tenido lugar un minuto de silencio en la plaza Mayor.