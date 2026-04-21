Algemesí mejora el alumbrado público de la calle Pasqual Ferrer, gravemente afectada por la dana

VALENCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algemesí (Valencia) ha ejecutado la renovación del alumbrado público de la calle Pasqual Ferrer con la instalación de 18 nuevas farolas con tecnología LED. Las luces están situadas aproximadamente cada 20 metros con el objetivo de mejorar la iluminación y aumentar la seguridad en esta zona del municipio, especialmente afectada por la riada del pasado mes de octubre, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta actuación, que ha supuesto una inversión municipal de 9.197,74 euros, ha permitido reforzar la intensidad lumínica de la calle y mejorar la sensación de seguridad, incluso por encima de los niveles previos a la catástrofe.

La novedad es que es trata de una instalación aérea con disposición de farolas centradas en medio. Esta solución es más resistente ante futuras averías que la instalación sepultada, puesto que evitan los mordiscos de roedores y los efectos del agua y el barro.

Esta zona ya presentaba problemas antes de la riada, debido a las roturas de cable provocados por los roedores, una situación que se agravó posteriormente con la acumulación de barro y los efectos de los lluvias.

La concejala de Servicios Públicos, Carmina Borrás, ha destacado que con esta actuación dan respuesta a una demanda vecinal y solucionan una problemática recurrente con el paso del tiempo. "Además, la incorporación de tecnología LED nos permite mejorar la eficiencia energética y garantizar una mejor iluminación del espacio público", ha subrayado.

Más adelante se retirarán las farolas, lo que permitirá que la calle se quede diáfana y sin obstáculos.