Alicante amplía una hora el horario de bares y restaurantes en Semana Santa

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alicante contará con una hora más de servicio de la hostelería en bares y restaurantes durante la Semana Santa para dar servicio a cofrades, vecinos y visitantes cuando acaben las procesiones, según ha anunciado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha firmado el decreto por el que se prolonga ese horario de las 01.30 hasta las 02.30 horas entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. La decisión se ha adoptado "atendiendo" a la "solicitud" de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), señala el Ayuntamiento en un comunicado.

Según el consistorio, "esta prolongación no afecta a los veladores y terrazas", que mantienen el mismo horario de retirada marcado en la ordenanza. Por tanto, "es solo para el interior de los establecimientos, que dispondrán además de 15 minutos para efectuar el desalojo y cierre del local".

Cutanda ha resaltado "el interés de hermandades y cofradías en contar con más margen en el servicio de hostelería para poder atender a cofrades, vecinos y visitantes al finalizar las procesiones, que se extienden en muchos casos hasta más allá de la media noche durante toda la semana y, de manera especial, en la madrugada del Jueves Santo". La portavoz municipal ha apuntado en la rueda de prensa que, antes de aprobar la decisión, esta medida ha estudiado "técnicamente".

En el decreto se justifica también la medida "teniendo en cuenta que la Semana Santa de Alicante está declarada de Interés Turístico Nacional" y "que esto conlleva una gran afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros", al tiempo que hay que atender a los "participantes en las estaciones de penitencia".

El Ayuntamiento ha explicado que la resolución con la extensión en una hora de los horarios de la hostelería en Semana Santa se ha comunicado, en primer término, a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, así como a Apeha, a la dirección territorial de la Conselleria de Emergencias e Interior y a la Policía Local de Alicante, para su conocimiento y efectos oportunos. También se ha publicado en el tablón de anuncios del consistorio.

PROCESIONES

La Semana Santa de Alicante ofrece entre el Domingo de Ramos y el de Pascua de Resurrección 27 procesiones, matinales en estas dos jornadas dominicales, pero de tarde y noche el resto de días. Algunas de ellas se prolongan hasta la madrugada, "especialmente" en el Jueves Santo, coincidiendo con las representaciones de la crucifixión y muerte de Cristo. La de la Buena Muerte o del Silencio es la que acaba más tarde, sobre las 02.00 horas.