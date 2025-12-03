Alicante celebra una jornada lúdica y de sensibilización por el Día de las Personas con Discapacidad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha conmemorado este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada lúdica de sensibilización y visibilización, en la avenida de la Constitución, donde han participado miembros de la corporación municipal, una veintena de entidades sociales y alumnos de colegios e institutos de la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado que "la diversidad enriquece la vida de cada uno" y a la sociedad "en su conjunto", al tiempo que ha reafirmado el "compromiso" del consistorio "con seguir trabajando para promover la inclusión y eliminar barreras y prejuicios".

La jornada ha comenzado con un pasacalles con batucada desde la Casa de la Festa y ha incluido actuaciones artísticas de Down Alicante, San Rafael y ASPA, así como talleres de 'boccia' (Adacea-APCA), juegos inclusivos (ONCE), adornos florales (Anilia), juego del rosco sobre enfermedad renal (Alcer), pictogramas (Apacv), mediación comunicativa (Apesoa-Asocide) y circuitos vivenciales (Cocemfe, Retina y Asocide), según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante toda la mañana, se han podido visitar los estands de 20 entidades que trabajan por la inclusión en Alicante. Por su parte, Mercalicante también ha colaborado con la aportación de fruta para los asistentes.