Alicante concede la licencia de obra para la reforma de la Biblioteca Azorín

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ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha concedido la licencia de obra para la reforma de la Biblioteca Pública del Estado Azorín, ubicada en el Paseíto de Ramiro, después de que el Gobierno central haya aportado "la documentación pertinente para completar el expediente".

Así lo ha indicado el consistorio este lunes en un comunicado, en el que ha apuntado que esta licencia da luz verde al Ejecutivo español para licitar la ejecución de estas obras, "con un presupuesto estimado de 11.807.411 euros y un plazo de ejecución previsto de 30 meses".

"Para el Ayuntamiento de Alicante siempre ha sido prioritaria la ejecución de esta reforma tan necesaria y demandada, por eso hemos actuado siempre con la máxima diligencia, tramitando toda la documentación en cuanto la hemos ido recibiendo, como demuestra la concesión de la licencia en menos de una semana tras completarse el expediente por parte del ministerio", apunta el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Según el consistorio, la Concejalía de Urbanismo emitió el pasado miércoles, 28 de octubre, el decreto de concesión de licencia ambiental y de obra mayor para la ampliación, reestructuración, consolidación y rehabilitación integral de la Biblioteca Pública del Estado Azorín.

Todo ello, ha continuado, "después de que el Ministerio de Cultura haya cumplido con el último trámite exigible, que es la adjudicación del contrato para el servicio de control y seguimiento arqueológico de las obras", que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de octubre y que obtuvo el permiso de la Dirección Territorial de Educación Cultura y Universidades de Alicante el 22 de octubre, ha añadido el Ayuntamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Desde la administración local han indicado que el edificio actual consta de cinco plantas, de planta baja a terraza, un semisótano y sótano a nivel, este último de la avenida Juan Bautista Lafora. La planta sótano estará dedicada únicamente para la instalación del grupo electrógeno, con entrada independiente para mantenimiento desde el exterior. La planta semisótano tendrá sala polivalente, zona de depósitos y aparcamiento para uso interno y área de carga y descarga de la documentación de la biblioteca.

En la planta baja se encuentra el acceso principal del edificio, vestíbulo y punto de información general, hemeroteca, multimedia y zona infantil y juvenil. En la planta primera se incrementan las estanterías de exposición de libros, zona de préstamo y se mantienen los puestos de lectura.

La planta segunda está dedicada a la lectura, música y cine. La tercera es para el fondo especializado y espacios de apoyo para reuniones y aula de aprendizaje. Por último, la terraza cuenta con oficinas de dirección y administración; salas de trabajo y descanso, servicios, vestuarios, salas técnicas e instalaciones.