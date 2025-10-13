Alicante defiende ante la Comisión Europea su candidatura a Capital Europea de la Innovación

Imagen del comité defensor de la candidatura de Alicante a ser Capital Europea de la Innovación antes de su comparecencia este lunes ante el jurado de los premios que otorga la Comisión Europea (CE) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha defendido este lunes ante el jurado de la Comisión Europea (CE) y durante cerca de una hora su candidatura a ser Capital Europea de la Innovación, con un equipo encabezado por el alcalde, Luis Barcala y con el apoyo de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, junto al equipo técnico municipal y figuras del ecosistema innovador local.

El primer edil ha agradecido el respaldo y ha asegurado que "ya es todo un éxito" que la CE haya seleccionado a Alicante entre las seis ciudades semifinalistas", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de Barcala y Cano y el equipo técnico de Alicante Futura, la Agencia de Atracción de Inversiones e Innovación (ALIA), en el comité de defensa de la candidatura han participado, en representación del ecosistema innovador local, el gerente de Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem), Sergio Sánchez; Esteban Pelayo, director gerente del Parque Científico de la Universidad de Alicante (PCA); Nuria Oliver, directora y cofundadora de la Fundación Ellis Alicante; Andrés Pedreño cofundador del Hub Torre Juana; Alba Bonet, coordinadora del programa ImpulsaCultura Proyecta, y Yago Sierras, CEO de la empresa emergente Mediterranean Algae del Vivero y Lanzadera de Empresas Municipal Príncipe Felipe.

La defensa de la candidatura de Alicante se ha realizado mediante videoconferencia desde la sala de conferencias de la Concejalía de Innovación ante el jurado encargado de valorar las propuestas. Alicante compite con las ciudades de Grenoble, Liverpool, Riga, Rotterdam y La Haya por alcanzar esta distinción.

"Nuestra candidatura, articulada a través de la estrategia municipal, pone en valor los esfuerzos en innovación que se está realizando tanto a nivel público como privado en nuestra ciudad. Hablamos de un proyecto con el que desde el Ayuntamiento de Alicante hacemos ciudad, siempre en colaboración con nuestro sector productivo y empresarial y con la implicación de administraciones, entidades y agentes de innovación", ha apuntado Barcala.

Tras la defensa de las seis candidaturas, el jurado deberá elegir las tres finalistas que optarán finalmente a ser Capital Europea de la Innovación, una distinción que se fallará en diciembre y que reconoce "a las urbes que lideran la transformación urbana a través de la innovación, el conocimiento y la colaboración público-privada".

"HITO"

Según el equipo de gobierno, el reconocimiento de Alicante como semifinalista se presenta como un "hito histórico para la ciudad" y "valida el trabajo desarrollado durante los últimos años en el marco de la estrategia municipal" Alicante Futura y de ALIA, junto a la integración de la Agenda Urbana Alicante 2030, el programa Alicante Smart City y la estrategia de digitalización de la gestión del Ciclo del Agua que lidera Amaem.

"Un desarrollo a lo largo de casi una década, que ha permitido que Alicante se haya convertido en un laboratorio urbano con el desarrollo de múltiples proyectos, que la sitúan en la vanguardia de las ciudades mediterráneas y europeas en materia de innovación", ha concluido.