Alicante enciende la Navidad ante más de 4.000 personas con 2,6 millones de luces y un árbol de 18 metros - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha encendido este viernes la Navidad con 2,6 millones de luces led y con un gran árbol y adornos renovados que llegan hasta 130 emplazamientos de la ciudad, según ha informado el consistorio.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que "inauguramos la mayor iluminación navideña en Alicante para el disfrute de todos, especialmente de los más pequeños, y que contribuirá a dinamizar el comercio y la hostelería".

"Duplicamos el presupuesto, renovamos los elementos y algunos diseños como los arcos instalados en Alfonso el Sabio, realizados especialmente para nuestra ciudad y ampliamos a más calles el alumbrado. En definitiva, un alumbrado acorde con el lema de este año, Alicante, vive una Navidad gigante", ha destacado.

Al acto de encendido, celebrado en la avenida de la Constitución, se han acercado unas 4.000 personas. El alcalde y las Belleas del Foc, adulta e infantil, han sido los encargados de presionar el botón que enciende las luces junto a miembros de la corporación municipal.

El gran árbol de 18 metros de altura ha servido como punto de encuentro. Este año se ilumina de forma fija y se han incorporado a la avenida de la Constitución dos de las seis grandes figuras de adorno con motivos navideños instalados en la zona centro. En total las luces llegan a 130 emplazamientos con 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas y 29 carteles de felices fiestas.

La iluminación se ha renovado con respecto al año pasado y en la zona centro predomina un color uniforme en tono champagne. En total, son 214.600 watios de potencia lumínica repartida por el centro, la playa y los barrios.

El alumbrado arranca el ciclo navideño que continúa este domingo con la inauguración del Belén monumental en la Plaza del Ayuntamiento. Para 'Alicante, vive una Navidad gigante' se han preparado más de 60 actividades hasta Reyes para todos los públicos.

Por ejemplo, la casita de San Nicolás en la Plaza de Séneca y el campamento de las Carteras Reales que se suman al Belén gigante de la Plaza del Ayuntamiento que ya queda cerrada al tráfico esta Navidad.

La Feria de Navidad abre desde el viernes 28 de noviembre y hasta el 18 de enero. Otra de las ferias, la infantil, se situará en la plaza Séneca desde el domingo 30 de noviembre y hasta el 7 de enero. En el Parque de Canalejas se plantará un árbol de Navidad de 13 metros, que será otra de las atracciones navideñas, mientras que la Plaza de Toros se convertirá en el escenario de los 'Tardeos Navideño' con música en directo, DJ y animación, entre otras actividades.