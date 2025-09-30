Alicante Futura reúne a sectores "estratégicos" en los 'hubs' de innovación para su trabajo en red

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante) ha puesto en marcha este martes la primera mesa "estratégica" de sus 'hubs' de innovación con el objetivo de "activar el trabajo en red de todos los agentes y empresas innovadoras de la ciudad".

La jornada, organizada dentro de la estrategia municipal Alicante Futura y Alia, se ha centrado en reuniones a puerta cerrada, además de una sesión de 'networking', en el auditorio de Puerta Ferrisa, sede de Impulsalicante, según ha informado la administración local en un comunicado.

Por su parte, la edil de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, ha asegurado que "Alicante Futura quiere contar con la participación de los referentes en materia de innovación en las mesas estratégicas, un espacio exclusivo para formar parte de la red de 'hubs' de innovación de la ciudad".

Asimismo, ha señalado que se trata de reuniones privadas que tienen lugar dos veces al año en sesiones de dos horas y media, en las que se trabajan "las necesidades de los principales sectores estratégicos de Alicante, cómo impulsar su potencial innovador y económico y las posibles vías de colaboración desde la administración pública".

En esta primera sesión de los 'hubs' de innovación de Alicante Futura se ha celebrado una mesa estratégica dirigida a los sectores de GovTech, Industria y Logística, Salud y Aitech y otra con actores principales en los sectores del Agua y la Energía, Inmobiliario y Espacios de Trabajo, Audiovisual y Educación Cívica y Ciudadana (ICCS).

En el transcurso de la mañana, también se ha realizado un resumen ejecutivo de la evolución de Alicante Futura y Alia, así como una actividad de 'networking' para "facilitar el contacto entre los distintos actores".

La segunda mesa estratégica de estos 'hubs' de innovación de Alicante Futura está prevista para el 19 de noviembre, en el marco del tercer Alicante Futura Summit, que se celebrará en el Parque Científico de la Universidad de Alicante (PCA).

En esta sesión se desarrollará una mesa estratégica dirigida al Govtech, Agua y Energía, Salud y Aitech, y una segunda sobre Inmobiliaria y Espacios de Trabajo, Audiovisual e ICCS, Industria y Logística. Todas las sesiones tendrán carácter privado con plazas limitadas y acceso por invitación.

CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓN

De España ha destacado, por otro lado, que Impulsalicante quiere "aglutinar" a todos los sectores estratégicos y de innovación de la ciudad en torno a la estrategia Alicante Futura y Alicante para "fomentar su proyección nacional e internacional en un momento de gran expansión en el que la ciudad se ha situado entre las seis semifinalistas al reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2025-2026".

Además, ha manifestado que la estrategia municipal de Alicante Futura pretende "potenciar su trabajo en red y generar sinergias generadoras de nuevas oportunidades, economía y empleo", así como la "conversión de Alicante en un nodo de referencia en el desarrollo tecnológico innovador en el Mediterráneo y Europa".