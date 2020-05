Alicante homenajea a las víctimas del bombardeo del Mercado Central con una programación virtual en redes sociales

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, a través del Departamento de Memoria, ha organizado una programación online en redes sociales para homenajear este lunes 25 de mayo a las víctimas del bombardeo del Mercado Central en el 82 aniversario de los hechos.

Según ha sostenido el consistorio, el confinamiento y las medidas de seguridad propias de la pandemia no permiten este año realizar el homenaje en la plaza '25 de Mayo'. "Pero eso no quita para que no sigamos recordando y homenajeando a las cientos de victimas que murieron en el bombardeo", han apuntado en un comunicado.

Por eso, desde el Departamento de Memoria se ha preparado un conjunto de actos para seguir haciendo el homenaje: acto institucional, música, cortos, rap, etc.

El edil de Cultura, Antonio Manresa, ha señalado que "a pesar de las circunstancias, la Concejalía debía conmemorar el aniversario de un hecho tan doloroso y que tanto marcó a la ciudad de Alicante". "Para ello hemos diseñado un programa online con actividades para todos los públicos", ha dicho.

Los vídeos con las actividades se irán colgando en la cuenta de la Concejalía de Cultura en la red social de Facebook y en la web 'alicantecultura.es' desde las 10.00 horas de hoy mismo.