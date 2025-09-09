Alicante levanta las restricciones por las lluvias este martes por la noche y reanuda las clases el miércoles

Archivo - Interior de un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado la cancelación de todas las medidas restrictivas puestas en marcha ante la emergencia por tormentas torrenciales, que se levantarán a partir de las 22.00 horas de este martes, 9 de septiembre. De esta forma, este miércoles se reanudarán las actividades escolares.

Asimismo, también se reabrirán parques, jardines, playas, instalaciones deportivas, centros sociales, comunitarios y de mayores y el Castillo de Santa Bárbara, según ha indicado el consistorio alicantino en un comunicado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reunido este martes, a las 19.30 horas, al Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que ha tomado la decisión de cancelar las medidas restrictivas a partir de las 22.00 horas de hoy, ante la mejora de los pronósticos y previsiones meteorológicas para este miércoles y la evolución de la emergencia por tormentas torrenciales.

La Agencia Española de Meteorología ha rebajado el nivel de emergencia en el municipio de naranja a amarillo entre las 19.00 y las 22.00 horas de esta noche. A partir de las 22.00 horas, la situación será de normalidad meteorológica.

No obstante, el consistorio ha avanzado que, hasta la absoluta normalización de la situación, el Cecopal continuará "de forma preventiva" haciendo el seguimiento de su evolución, a la espera de la "definitiva desaparición de la emergencia".