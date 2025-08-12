Alicante licita el plan director y los proyectos de rehabilitación del Teatro Principal por 149.000 euros

ALICANTE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde este martes, en la junta de gobierno local, a la convocatoria de un concurso público para contratar la redacción del plan director del Teatro Principal de Alicante, así como de los proyectos de rehabilitación y restauración de la fachada y de la mejora de la sala de espectadores, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto base de licitación de cerca de 149.000 euros.

La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha explicado que las concejalías de Cultura e Infraestructuras han impulsado este contrato de servicios para la redacción de un plan director que "sirva para programar las actuaciones que vayan a ser necesarias a corto, medio y largo plazo".

Este plan identificará las actuaciones autónomas que se puedan llevar a cabo de manera independiente, así como aquellas condicionadas a otras actuaciones previas o simultáneas, "atendiendo en todo caso a su carácter prioritario, urgente o estratégico", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Según la concejala de Infraestructuras, Cristina García, resulta necesario llevar a cabo las obras para la rehabilitación y restauración de la fachada del edificio, así como las actuaciones de mejora de la sala de espectadores, con el objetivo de "garantizar la seguridad y accesibilidad de los espacios y elementos y dar respuesta a las demandas de confort del público, respetando los valores históricos de este inmueble".

De esta manera, el plan director establecerá las directrices y acciones necesarias para la conservación, restauración y uso del coliseo cultural, al tiempo que incluirá un análisis detallado del estado actual del monumento, identificando las necesidades de actuación y proponiendo soluciones a corto, medio y largo plazo, de manera planificada y coordinada.

El objetivo último es mejorar las condiciones de uso y escénicas del teatro, las de accesibilidad universal y seguridad, así como la conservación del edificio, estudiando a la vez las características y valores esenciales del inmueble.

INVENTARIO Y ESTUDIO ACÚSTICO Y ARQUITECTÓNICO

El contrato concede una "especial importancia" a la elaboración de los documentos técnicos que permitan abordar las actuaciones a partir de un conocimiento "sólido" del edificio del Teatro Principal. Estos documentos, directamente vinculados entre sí, son el levantamiento gráfico, el inventario y estudio del mobiliario y del material escénico y el estudio acústico y de patología arquitectónica.

Los estudios se consideran "cuerpo fundamental" del plan director, y son "puntos de partida" de los proyectos de edificación, al ser los documentos que sientan las bases para las intervenciones de rehabilitación y restauración de la fachada y reforma de la sala de espectadores.

Además, el conocimiento de estos estudios permite "abordar de una forma solvente las propuestas para desarrollar las alternativas para las futuras fases de rehabilitación, que suponen otro de los elementos principales a desarrollar en el plan director que sale a licitación".