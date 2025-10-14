Alicante ofrece degustar una coca de mollitas "de récord"

Alicante ofrece una coca de mollitas "de récord" en la avenida de la Constitución - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una coca de mollitas "de récord" se colocará este sábado en la avenida de la Constitución de Alicante, en un evento que contará con música y animación entre las 18.00 y las 21.00 horas. La actividad se enmarca en los actos del título de Capital Española de la Gastronomía que la ciudad ostenta este 2025 y tiene como fin que la población pueda degustar gratis este típico producto alicantino.

La actividad gastronómica está organizada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, el Patronato de Turismo y Facpyme. Está previsto contar con un notario que pueda certificar "la dimensión total de la coca", según ha explicado el consistorio en un comunicado.

En la avenida se montará una mesa de más de cien metros de largo, donde se colocará la coca gigante, y un escenario con música y animación. Aguas de Alicante también participa en esta iniciativa con la instalación de una fuente y habrá refrescos de Fuze Tea.

CONCURSO SOBRE "LA MEJOR COCA DE MOLLITAS"

El jurado, presidido por la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, y compuesto por las concejalas de Comercio y Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, respectivamente, así como por representantes de la Cámara de Comercio de Alicante, el presidente del Gremio de Panaderos, Harinas La Encarnación y Facpyme, dará a conocer ese mismo sábado en el evento el ganador de la mejor coca de mollitas de Alicante.

El Ayuntamiento explica que ha organizado un "amplio despliegue" para celebrar la actividad en la que participan las concejalías de Comercio y Hostelería, Turismo, Ocupación de Vía Pública, Infraestructuras, Limpieza, Seguridad y Protección Civil, Bienestar Social, así como Esatur y Facpyme.

La edil Lidia López ha invitado "a probar la coca de mollitas gigante y participar en esta fiesta" en la que se celebrará la capitalidad gastronómica y se pondrá en valor "el trabajo de los obradores y panaderías de toda la provincia".

Además, ha resaltado que "es una iniciativa importante que cuenta a su vez con un concurso para poder elegir la mejor coca de mollitas de Alicante". "Se servirán también porciones de cocas sin gluten para que todo el mundo pueda participar y disfrutar de una de nuestras señas de identidad gastronómicas", ha concluido.