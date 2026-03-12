Alicante ofrecerá visitas "sin juicios de valor" a refugios de la Guerra Civil

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (PP), en un refugio antiaéreo de la Guerra Civil - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las visitas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Alicante ofrecerán seis rutas guiadas desde el viernes 20 de marzo para el público en general. Según el Ayuntamiento, donde gobierna el PP en minoría con Luis Barcala como alcalde, estos recorridos tendrán "rigor histórico" y se harán "sin entrar en juicios de valor y sin entrar en ideologías".

Así lo ha asegurado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación la concejala de Cultura, la 'popular' Nayma Beldjilali, quien ha insistido en que el consistorio quiere "que se cuente la historia tal y como fue", la "de un bando y de otro".

Con la nueva adjudicación para estas visitas, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunitat Valenciana ha confeccionado seis itinerarios que incluyen los ocho refugios visitables y "puntos de interés clave" de la historia de Alicante durante la Guerra Civil. "Todos ellos incluyen la contextualización histórica", indica el Ayuntamiento.

Preguntada por si ha habido modificaciones en estas visitas a refugios, Beldjilali ha dicho que "el cambio que ha habido es que es otra" la adjudicataria. En este caso, la asociación de guías turísticos.

"Ellos son profesionales, a ellos no hay que decirles nada", ha añadido la edil, quien ha insistido varias veces en el concepto de "rigor histórico" y en contar la historia "tal y como fue, sin juicios de valor".

Asimismo, al ser preguntada por si se han resignificado los refugios ante las peticiones del grupo municipal Vox, que está en la oposición, la concejala del PP ha manifestado: "Lo que hay es una historia, que es lo que pasó durante la Guerra Civil".

"Las visitas van a tener el rigor histórico que merece y que tiene la historia y lo que es la historia, sin entrar en juicios de valor y sin entrar en ideologías, que es lo que no queremos. Queremos que se cuente la historia tal y como fue, de un bando y de otro", ha recalcado.

PP: "LA HISTORIA NO LA PODEMOS CAMBIAR"

En este contexto, a preguntas de la prensa sobre si se ha cambiado el contenido de las visitas, Beldjilali ha vuelto a insistir en que "no hay que entrar" en "hacer juicios de valor" ni en "ideologías": "La historia no la podemos cambiar".

A juicio de la concejala del PP, "el rigor histórico" es "lo que tiene que primar", una idea que también ha resaltado cuando ha detallado que este miércoles realizó por primera vez la visita: "Se cuenta la historia, que es lo que pedimos".

En este punto, ha asegurado que eso es lo que se pedía "antes" y también "ahora". "Si en algún momento anteriormente no se ha contado algo, pues que ahora se cuente. Lo desconozco si se contaba o no", ha manifestado.

"Lo único que pedimos es que se cumpla el rigor histórico y que se cuente la historia tal y como fue. La historia no se puede cambiar. La historia es lo que fue y lo que pasó y eso nadie lo puede evitar ni puede esconder nada que no fuera así. La historia es la historia y lo que pasó fue lo que pasó. Por desgracia, lo que pasó fue lo que pasó", ha aseverado.

Además, ha afirmado que el cambio en la adjudicataria se ha producido porque "se acababa" el contrato, por lo que se tuvo que licitar uno nuevo, y ha dicho que la que prestaba el servicio anteriormente "también se presentó", aunque ahora lo ha asumido la entidad de guías turísticos.

"No se ha cambiado porque antes contaran algo que no debían de contar. Para nada. Se acabó porque el contrato se finalizó. Estamos trabajando con administraciones. Eso es una nueva licitación. El pliego reunía las mismas condiciones: contar la historia", ha resaltado.

Sobre los criterios de la adjudicación, ha dicho que estos son "propiamente técnicos", tras lo que ha sentenciado: "No se cambió porque antes no nos gustara lo que contaban, ni muchísimo menos, sino porque el contrato finalizó y había que sacar un nuevo contrato".

VOX: "RELATO ÚNICO DE LA EXTREMA IZQUIERDA"

Desde la oposición, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha afirmado que "por fin esta ciudad está libre de la ideología sectaria que busca enfrentar a los españoles 90 años después de la Guerra Civil que dividió de la forma más dolorosa posible" a la "nación".

En declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, la edil voxista ha aseverado que desde ahora "todos los visitantes que vayan a los refugios antiaéreos conocerán la historia sin sesgo ideológico, entendiendo los hechos tal y como sucedieron y con respeto a todas las víctimas del conflicto".

"Es un gran avance para nuestra ciudad, pionera a nivel nacional para demostrar que se puede poner en valor la historia sin querer sacar rédito político de ella. Abandonemos el relato único que ha impuesto, desde la Ley de Memoria Histórica, la extrema izquierda", ha concluido Robledillo.

HORARIOS Y PRECIOS

Según ha informado el Ayuntamiento, los horarios de las visitas para el público general son de lunes a viernes a las 17.00 y los sábados y domingos a las 10.00 horas, con previa reserva a través del mail refugios@guiasoficialescv.com.

Los precios, con una rebaja del diez por ciento con respecto a la anterior adjudicataria, se han fijado en 4,95 euros, salvo en el caso de los centros educativos, con 2,97 euros.