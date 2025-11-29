Alicante reabre al tráfico la ronda del Castillo para facilitar el acceso y salida al centro en Navidad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto por completo al tráfico este sábado la ronda del Castillo de Santa Bárbara para facilitar el acceso y salida al centro de la ciudad durante las próximas semanas, que coinciden con la celebración de la Navidad y sus fechas previas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Después de este período festivo se retomará el corte parcial de la calle de Vázquez de Mella durante varios días para finalizar los trabajos en la mediana y otros elementos de estas obras de renovación y saneamiento de las canalizaciones que lleva a cabo Aguas de Alicante desde mediados del pasado mes de julio.

"Los dos carriles de entrada y salida al centro de Alicante ya están operativos desde este sábado con el objetivo de facilitar el tránsito por esta arteria circulatoria clave que es la prolongación de la avenida de Alfonso X El Sabio durante estas fechas que registran una especial afluencia de personas al centro de la ciudad con motivo de las celebraciones y compras navideñas", ha explicado el concejal de Movilidad, Carlos de Juan.

Los trabajos de renovación de las canalizaciones en la ronda del Castillo por la calle de Vázquez de Mella, entre las intersecciones de Indalecio Prieto y la Cuesta de la Fábrica, se iniciaron el pasado 14 de julio y obligaron a reducir la circulación de dos a un solo carril por sentido. Las obras han afectado también a las calles laterales confluyentes a Vázquez de Mella como son Torres Quevedo, Bernardo López, García Gutiérrez, Martínez de Velasco, Doctor Sapena e Indalecio Prieto.

Con una inversión que supera los 900.000 euros y un plazo de ejecución de unas 32 semanas, el objetivo principal de esta intervención de Aguas de Alicante es el de la renovación urgente de la red de saneamiento, cuya vida útil se encuentra sobrepasada y que ha sido identificada como crítica tras inspecciones realizadas por la empresa mixta. Estas inspecciones revelaron un deterioro significativo del colector principal y de sus elementos anexos, por lo que su renovación resultaba perentoria.

MEDIDAS ESPECIALES POR LA I MARATÓN ELCHE-ALICANTE

Por otra parte, el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la I Maratón Internacional Elche-Alicante de este domingo, en la que participarán 4.300 corredores, que recorrerán las principales arterias y calles del centro urbano y la fachada litoral de la capital de la provincia. Alrededor de 40 viarios y plazas se verán afectados por el paso de los maratonianos, así como cerca de 20 líneas del autobús urbano e interurbano, incluida la C6 al aeropuerto, además de la lanzadera al castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

Está previsto que los corredores comiencen a llegar a la ciudad de Alicante pasadas las 10.30 horas y que el dispositivo especial de restricción del tráfico y aparcamiento se prolongue varias horas más, después de las 14.30, hasta que se recobre la normalidad con la retirada de las diferentes instalaciones de atención a los corredores, arcos, marcadores de distancia y soportes publicitarios de la prueba, en torno a las tres de la tarde.

Los atletas accederán a Alicante por la N340 y la avenida de Elche cubriendo el kilómetro 20 del recorrido de la carrera y completarán la prueba hasta el kilómetro 42 y 195 metros de la maratón por el circuito urbano en la zona volvo del Puerto.

En concreto, los corredores entrarán en el término municipal de Alicante por la N-340, continuarán por avenida de Elche, plaza Arquitecto Miguel López, avenida Loring, Eusebio Sempere (en contra dirección), avenidas Catedrático Soler y Lorenzo Carbonell, calles Pianista Gonzalo Soriano, Periodista Rafael González Aguilar, avenida de Aguilera, plaza de la Estrella, avenidas de Maisonnave, Federico Soto, Estación, plaza de Los Luceros, avenida Alfonso el Sabio, calle Tomás López Torregrosa, Rambla Méndez Núñez, calle Gerona, Plaza Calvo Sotelo, calles Reyes Católicos, Pintor Aparicio, avenida Ramón y Cajal, Explanada, Rambla Méndez Núñez, calles Rafael Altamira, Ayuntamiento, Jorge Juan, Paseíto Ramiro, calles Gravina, Cervantes, Paseo de los Mártires, avenida Loring, calles Perfecto Palacio de la Fuente, Almirante Julio Guillen Tato, paseo de los Mártires, plaza Puerta del Mar, Jovellanos, Paseo de Gómiz, Puerto y Zona Volvo, donde se sitúa la meta.

El final de la carrera está previsto alrededor de las 14.30 horas. Desde el viernes por la tarde la Policía Local ha establecido las oportunas limitaciones tanto al aparcamiento como al acceso de vehículos en las calles y plazas afectadas por los preparativos y el itinerario de la carrera. Además, se habilitarán los correspondientes desvíos de líneas y paradas del autobús urbano en las líneas afectadas.

Los autobuses que circulen por la avenida de Villajoyosa utilizarán como viario alternativo la avenida de Denia, Vázquez de Mella, Jaime II, San Vicente y plaza de España, donde se establecerán las cabeceras y llegadas de gran parte de las líneas afectadas, que continuarán por varios recorridos alternativos.