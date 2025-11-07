Alicante, reconocida por su "labor" como Capital Española de la Gastronomía

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha recibido este viernes un reconocimiento por su "labor" durante el año en el que la ciudad ha sido Capital Española de la Gastronomía. En el acto, organizado por Makro y Hostelería de España y celebrado en el Palacio El Portalet, se ha rendido homenaje a los hosteleros con la lectura de un manifiesto "de apoyo al sector", en el marco del Día de la Hostelería.

La cita ha contado con la presencia del director de Makro Alicante, Sergio Boj; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, y la presidenta de la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Varela, quienes han recibido un reconocimiento y han leído un manifiesto que reivindica "la importancia del sector" en la "cultura y economía", según recoge el consistorio en un comunicado.

También han acudido al acto el presidente de la Asociación de Profesionales de Sala y Bar de Alicante, Manuel Vera; el director del Centro de Turismo de la Comunitat Valenciana, Antonio Crespo, y la chef de Mujeres en Gastronomía, Rocío Riquelme.

Por su parte, la concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, ha abierto el acto y ha resaltado la "importancia" de la hostelería, que es "motor económico de progreso de Alicante" y logra situar a la ciudad como "un referente internacional gastronómico y modelo que impulsa el turismo, genera empleo y proyecta la imagen como Capital Española de la Gastronomía".

Además, la edil ha subrayado que cada uno de los profesionales de toda la cadena representa "un ejemplo de esfuerzo y compromiso", porque "hablar de hostelería es hacerlo de nuevas oportunidades, calidad, cercanía, sostenibilidad, innovación y futuro" en la ciudad. También ha señalado que han demostrado "saber adaptarse, reinventarse y levantarse en los momentos más complicados", además de "posicionarse con más fuerza en el sector".

RECONOCIMIENTO A LA HOSTELERÍA

En la edición de este año, bajo el lema '10 años celebrando la hostelería', se ha conmemorado el reconocimiento al sector y "numerosas" ciudades españolas se han sumado a estos actos de homenaje con el objetivo de poner en valor "el trabajo realizado por los profesionales hosteleros", que hacen del sector "uno de los principales motores económicos de España".

La presidenta de Apeha ha agradecido al Ayuntamiento "su implicación, dedicación y trabajo constante a favor del sector", que es "cultura, convivencia y la mejor carta de presentación de nuestra ciudad".

Por otro lado, Córdoba ha manifestado que Alicante Capital Española de la Gastronomía debe ser "el pistoletazo de salida" para creer que en la ciudad se come "muy bien" y hay una gastronomía "excepcional". "Ha sido la oportunidad para que la gente de fuera conozca nuestra cocina y debemos seguir en este camino dándola a conocer para promocionarla", ha agregado.

Asimismo, Boj ha afirmado que en Makro conocen "de primera mano" el trabajo que realizan los profesionales del sector y su vocación de servicio y ha recalcado que la hostelería es un sector "muy exigente para quien trabaja en él". "Detrás de una barra o de una mesa hay mucho trabajo invisible, por eso llevamos diez años reconociendo su labor", ha aseverado.