Alicante refuerza el plan de emergencia por la ola de calor y vigila las partidas rurales ante el riesgo de incendio

Alicante refuerza el plan de emergencia por la ola de calor y vigila partidas rurales ante riesgo de incendio - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado este sábado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para reforzar el dispositivo preventivo frente a la creciente ola de calor en el municipio. Igualmente, ha ordenado el despliegue de la Policía Local por las partidas rurales para redoblar la vigilancia ante el riesgo extremo de incendios en zonas forestales y sus inmediaciones

Así, Alicante mantiene activo durante todo el fin de semana y extiende hasta el lunes el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PTEMA) en fase de seguimiento y preemergencia ante la previsión de temperaturas extremas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El primer edil ha señalado que "todos los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y demás servicios del Ayuntamiento están activados ante esta ola de calor que se prolonga y recrudece, por lo que es necesario recalcar los mensajes de autoprotección, hidratación y seguimiento de la evolución meteorológica a través de los medios oficiales y redes sociales municipales".

Igualmente, ha subrayado la prohibición "absoluta" de realizar fuegos en espacios públicos, especialmente en zonas forestales y sus inmediaciones, así como llevar a cabo tareas agrícolas como la quema de rastrojos. "También hay que extremar la prudencia y la responsabilidad si se realiza algún fuego de tipo lúdico, como barbacoas, en espacios particulares", ha recalcado.

El Cecopal, convocado este sábado con presencia de los responsables de todos los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento y de las concejalías implicadas en este plan frente a las temperaturas extremas, queda activado en situación 1 de emergencia para realizar un seguimiento constante de las alertas meteorológicas y de su evolución.

Por su parte, la concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar el sábado, domingo y lunes. Este protocolo contempla la apertura del gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) entre las 11.00 y las 20.00 horas para que las personas sin hogar puedan pasar allí las horas de calor más severo.

Además, se les ofrecerá comida, agua y un kit de aseo, gorras, protección e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizarán rutas junto con Cruz Roja para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS, repartiendo unos kits para afrontar el calor.

La Policía Local colabora "estrechamente" con Bienestar Social y el resto de servicios para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia.

Al mismo tiempo, Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de los parques y las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor. En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.

Y desde las áreas de Turismo y Seguridad se intensifica por megafonía en las playas del término municipal la información sobre las altas temperaturas y las medidas preventivas, con especial hincapié en la conveniencia de hidratarse, protegerse y evitar la exposición directa al sol en las horas centrales. En los paneles que dan acceso a las playas se mantendrán también activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas.

CONSEJOS

Ante las altas temperaturas, el Ayuntamiento aconseja seguir las recomendaciones, tomar precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales. Igualmente, recomienda prestar especial atención con las personas mayores, niños y enfermos; evitar exponerse al sol; vestir ropa ligera y cubrir la cabeza; beber agua para estar hidratados y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día, así como permanecer en habitaciones frescas.