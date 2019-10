Alicante ve trato "desigual" en las medidas del Gobierno ante la bancarrota de Thomas Cook

Publicado 10/10/2019 15:55:23 CET

Mazón: "Dicho en román paladino: aquí no se ponen los huevos en una misma cesta"

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' Carlos Mazón, ha asegurado que le parece "muy bien" que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe medidas de apoyo al sector turístico de Baleares y Canarias tras la bancarrota del turoperador Thomas Cook, pero ve en esa decisión un trato "desigual" hacia el resto de destinos.

Así, ha afirmado, en un comunicado, que está "absolutamente al lado de Hosbec -la patronal hotelera-, reclamando al Gobierno que tenga amplitud de miras" y que entienda que hay que cuidar "todos" los destinos y "en todo momento".

"Afortunadamente en la Costa Blanca y en Benidorm, Thomas Cook no es mayoritario", ha sostenido y ha precisado que no lo es porque "el sector turístico alicantino "ha sabido hacer los deberes, ha sabido diversificar y ha sabido trabajar con otras muchas turoperadoras y aerolíneas vinculadas con las que obtener vías de negocio en otros canales".

Por ello, ha estimado que decretar "una serie de privilegios fiscales y de bajadas de tasas, por el simple hecho de que una turoperadora sea mayoritaria allí, deja en desventaja competitiva a otros destinos donde también podría ser interesante esas bajadas de tasas y de bonificaciones a la Seguridad Social".

Mazón ha reclamado así al ejecutivo socialista un trato "igualitario" y ha pedido ver al turismo "desde el punto de vista integral y total".

"A lo mejor también desde la Costa Blanca podríamos solicitar una serie de incentivos y ventajas que no se nos están dando por el hecho de haber hecho bien los deberes y porque el sector no ha trabajado con una sola turoperadora", ha argumentado y ha continuado: "Dicho en román paladino: aquí no se ponen los huevos en una misma cesta".

En ese sentido, ha dicho que la diversificación ha hecho de la Costa Blanca un destino "competitivo" y ha reclamado "premiar también a quien está haciendo el esfuerzo de ser competitivo y no solo a quien tiene una desgracia puntual por tener una mayoría de afluencia por un solo turoperador".