La alicantina Olga Diego convierte el Espacio Séneca en un hangar con la muestra 'Escuela de vuelo'

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista alicantina Olga Diego va a convertir el Espacio Séneca en un hangar con su exposición 'Escuela de vuelo', que se inaugurará este viernes y se podrá visitar hasta el próximo 15 de noviembre.

En la muestra se podrá ver una "gran" escultura inflable controlada por drones que la artista complementa con el vuelo de diferentes artefactos, charlas y talleres, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El objetivo de esta exposición es "invitar a los asistentes a replantearse una de las limitaciones del ser humano, la imposibilidad de volar". Para ello, la artista "genera un diálogo entre naturaleza y tecnología" que articula como una "danza aérea" entre lo orgánico y lo artificial.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "esta es una exposición diferente en la que el público va a poder interactuar con la artista en los talleres previstos", además de "ver sus actuaciones y no solo los objetos expuestos".

Así, la propuesta ofrece "un espacio en acción, una escuela de vuelo donde la artista, además de exhibir y activar artefactos voladores, mostrar dibujos y documentación, impartirá talleres prácticos".