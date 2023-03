Alice Kellen juega con niñez y madurez en 'Donde todo brilla': "Al escribir dejas un rastro de ti misma"

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora valenciana Alice Kellen acaba de publicar 'Donde todo brilla', una nueva novela donde, además de exaltar el amor y la amistad, "juega con el contraste de los recuerdos de la niñez y la etapa más madura".

"Al escribir es inevitable dejar un rastro de ti misma en el papel, incluso aunque la historia que cuentas tenga poco que ver con la tuya. En este caso, yo siempre fui esa niña que sentía fascinación por las cosas que brillaban: un botón, las motas de polvo bajo el sol, el mar o las pegatinas con texturas. Cuando creces es fácil dejar de fijarse en pequeñeces semejantes porque estamos siempre ocupados, hay mucho que hacer, no tenemos tiempo".

Así lo asegura la autora superventas en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de esta nueva historia, que edita Planeta.

'Donde todo brilla' gira en torno al impulsivo y encantador River y la imaginativa y compasiva Nicki, que se conocen desde niños. En sus páginas, el lector los acompaña a lo largo de los años y se tratan diversos temas porque las circunstancias y los imprevistos van marcando sus vidas.

"El contexto, en este caso, es importante. La historia se desarrolla en un pueblo de Maine con gran tradición por la pesca de langosta y las familias de los personajes principales tienen un peso relevante en la trama. La novela tiene un toque coral, así que vamos conociendo retazos de algunos secundarios".

De hecho, Alice Kellen subraya que esta es la primera vez que otorga tanta relevancia a los personajes secundarios para redondear la historia de los principales. "Siempre he pensado que no se me daban bien, pero disfruté mucho mientras la escribía porque todo encajó como un puzle", asevera.

De esta manera, el relato se convierte también en una galería por la que desfilan la divertida y feminista abuela Mila; la irreverente Heaven, hermana de Nicki; sus padres, la clarividente Vivian y el cariñoso Jim; y los Jackson, el leal y taciturno Maddox, la maternal Isabelle, el tranquilo Sebastian y la dulce Agatha.

En cuanto a la ambientación, Cape Town, apunta que en Maine hay muchos pueblos pequeños que se dedican al turismo y la pesca de la langosta y decidió inventarse uno porque quería "tener más libertad". Por ello, lo ubicó en un punto del mapa y se documentó sobre la zona, puesto que tiene un peso especial en la novela.

El resultado es una novela que, como sucede de manera recurrente en la producción de esta escritora, se mueve en el terreno del amor y las relaciones personales, pero que también reflexiona acerca de la madurez y de la familia.

"Son temas universales", dice Kellen, que apunta que, "aunque sea un poco manido, nos sigue interesando profundizar y vivir una historia que gira alrededor de conflictos cotidianos".

El libro anima también a redescubrir esas "cosas que brillan" en la vida. "Creo que la felicidad reside en las cosas más sencillas y que verlas y saber apreciarlas tiene que ver con la sensibilidad, la serenidad y ser capaz de ignorar el ruido que hay alrededor. Me gusta reflejar en las novelas mi forma de percibir las cosas", comenta.

"UN POCO DE PRESIÓN"

Alice Kellen se ha convertido en un fenómeno editorial y cada novedad es esperada con avidez por sus seguidores. Reconoce que esto le produce "un poco de presión".

No obstante, añade que a la vez disfruta "mucho cada lanzamiento". "Y con el paso de los años, --prosigue-- me he relajado en lo referente al resultado final. Ahora pienso que una novela es el tiempo que disfruté pensándola, escribiéndola, corrigiéndola; también la acogida que le den las lectoras, los meses de promoción y la ilusión de todas las personas que en la editorial y la agencia lo hacen posible. Si en conjunto todo suma en positivo, me doy por satisfecha".

Alice Kellen (València, 1989) ha fascinado a más de dos millones de lectores con títulos como 'La teoría de los archipiélagos', 'El mapa de los anhelos', 'Tú y yo, invencibles', 'Las alas de Sophie', 'Nosotros en la luna' y la bilogía 'Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos'.