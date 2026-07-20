Alicia Garijo y Beatriz Jaén, entre los ganadores de los Premis José Estruch del Teatro Principal de Alicante

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Alicante ha reconocido en los X Premis de Teatre José Estruch a Beatriz Jaén con el Llàntia a la mejor dirección por 'Mihura, el último comediógrafo'; ha distinguido como mejor espectáculo a 'El rey de la farándula' de LAZONA Teatro y ha concedido el Llàntia de Honor a Alicia Garijo por su trayectoria como gestora cultural en la provincia de Alicante y en estos últimos años en el Teatro Arniches.

El jurado, reunido en el Teatro Principal de Alicante el martes 9 de junio de 2026 a estado formado por la actriz Mila García; el crítico teatral del diario Información, Marc Llorente; el gestor cultural Manuel Palomar (voto por delegación); el actor Diego Juan; la doctora en Historia y crítica de arte Juana María Balsalobre García; la exdirectora de la Biblioteca Gabriel Miró, Rosa Mª Monzó; el director, actor, autor y pedagogo teatral Iván Jiménez; el catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá; el catedrático de EU de Didáctica de la Literatura de la Universidad de Alicante, Antonio Díez Mediavilla; el periodista, escritor y crítico cinematográfico Antonio Sempere; y la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla Olba.

Tras debatir y valorar los distintos espectáculos de teatro y musicales, con un total de 42 obras representadas en el Teatro Principal de Alicante, ha decidido conceder el Llàntia contribución a las artes escénicas de la Comunitat Valenciana a 'L'Om Imprebís', según ha informado el teatro en un comunicado.

El jurado ha reconocido con el Llàntia a la mejor interpretación de reparto al elenco de 'Los cuernos de Don Friolera' compuesto por Roberto Enríquez, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñan, Miguel Cubero, José Bustos, Iballa Rodríguez.

El premio Llàntia al mejor actor principal es para Israel Elejalde por 'American Buffalo'; el Llàntia a la mejor actriz principal es para Alicia Rodríguez por 'La reina brava' y el Llàntia a la mejor autoría es para Ana López Segovia por la misma obra.

La gala para la entrega de premios se realizará el próximo 26 de octubre.