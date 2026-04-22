Aliseda destaca el dinamismo inmobiliario valenciano y su "creciente atractivo" para invertir

El director de Suelo de Aliseda, Luis Alonso - ALISEDA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aliseda cuenta en la Comunitat Valenciana con una cartera de 153 suelos con capacidad para desarrollar 14.808 viviendas y un valor estimado de 296 millones de euros y ha puesto el foco activos terciarios debido a la creciente demanda, según ha informado en un comunicado este miércoles.

Durante una jornada que ha reunido en Valencia a más de 170 inversores y promotores del sector inmobiliario, ha puesto de relieve "el dinamismo del mercado valenciano y su creciente atractivo para la inversión", tanto a nivel español como internacional.

Así, en la provincia de Valencia, la inmobiliaria gestiona 50 suelos, 33 de ellos finalistas, con potencial para 3.015 viviendas y un valor próximo a los 38 millones de euros.

En la jornada 'Aliseda: un nuevo punto de inflexión' han participado la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, Estefanía Martínez, que ha analizado las principales necesidades del sector inmobiliario y la situación actual del mercado de vivienda.

El director de Suelo de Aliseda, Luis Alonso, ha dicho que "el principal reto del mercado sigue siendo el déficit de suelo finalista" y que, como mayor comercializadora de suelo en España, se sienten parte de la solución llevando los activos al punto en que generan valor y pueden desarrollarse.

Ha añadido que, en un contexto en el que el desequilibrio entre oferta y demanda seguirá creciendo en los próximos años, "contar con suelo bien posicionado será clave para dar respuesta a la demanda y aprovechar las oportunidades del mercado".

La compñañía también "avanza en su posicionamiento como 'asset manager' de referencia en el mercado español", con un foco creciente en CRE, que engloba activos terciarios como oficinas, logística, retail y hoteles.

En los últimos diez meses, ha identificado más de 2.400 millones de euros en oportunidades off market procedentes de más de 170 clientes, de los cuales cerca de 480 millones corresponden a commercial real estate (CRE), reforzando el foco en estos segmentos, así como en suelo y residencial.

Durante el encuentro, los ponentes han coincidido en señalar que Valencia se ha consolidado como uno de los principales hubs inmobiliarios del sur de Europa.

Factores como sus precios competitivos, la seguridad jurídica, la localización estratégica y la disponibilidad de talento están impulsando la llegada de inversión española e internacional, con especial dinamismo en los segmentos industrial-logístico, flex living y hotelero.

DÉFICIT ESTRUCTURAL

El evento también ha contado con la participación como ponente del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y de la Universidad Villanueva, de Rafael Pampillón, que destacó que "España arrastra un déficit estructural de vivienda como consecuencia del desajuste entre la creación de hogares y la oferta disponible".

A ello se suman factores como la escasez de suelo urbanizable y la lentitud de los procesos urbanísticos, que pueden prolongarse durante años, lastrando la capacidad de respuesta del mercado ante una demanda creciente".

El director comercial de Aliseda, Fernando López, ha destacado la capilaridad territorial de la compañía y la cercanía de su equipo al mercado como palancas clave para identificar oportunidades de inversión en activos terciarios y suelo, así como para acompañar a inversores y promotores a lo largo de todo el ciclo del activo.

En este sentido, ha subrayado que "la financiación bancaria sigue activa, pero con criterios más exigentes", lo que está impulsando el crecimiento de la financiación alternativa y permitiendo estructurar operaciones más flexibles y adaptadas a las necesidades del sector.

Aliseda también destaca el papel de EFFIC, su filial de eficiencia energética, para impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario, y la gestión de Certificados de Ahorro Energético (CAE).