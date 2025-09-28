Almàssera acoge 'Festmorzar', un festival que busca "hacer una oda a la cultura del almuerzo valenciano"

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Almàssera (Valencia) acoge este fin de semana 'Festmorzar', un festival que busca "hacer una oda a la cultura del almuerzo valenciano".

Así lo han señalado los organizadores del evento, Javi y Arnau, en declaraciones a Europa Press TV, en las que han detallado que el evento cuenta con ocho propuestas gastronómicas de Valencia. "Muchas de ellas cuentan con galardones", han destacado.

En esta línea, han señalado que la gente "piensa que el almuerzo es el bocadillo", pero en este festival también hay espacio para otras alternativas como son las cocas, el 'cremaet', la cassalla o las tartas de queso. "Todas las propuestas son espectaculares", han afirmado.

Los organizadores han celebrado que "muchísima" gente ha acudido a esta cita gastronómica: "Ha sido abrir tanto sábado como domingo, abrir a las 9.30 horas, y haber colas largas".

"El tema de las colas es algo que no podemos evitar, pero intentamos dar el mejor servicio y optimizar la operativa para que todo el mundo pueda tener su almuerzo rápido", han remarcado, al tiempo que han agregado que "al final son bares que hacen al momento todos los bocadillos".

Asimismo, han indicado que esperan la venta de "miles" de bocadillos a lo largo del fin de semana. "Así que muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con la acogida", han subrayado.

ES "TODO"

Preguntados por el hecho de qué significa el almuerzo para un valenciano, han aseverado que es "todo", es "cultura": "Nos levantamos el fin de semana y quedamos con los amigos, con la familia, almorzamos".

"Y entre semana también porque al final el origen del almuerzo no deja de ser que la gente que trabajaba en el campo hacía esa comida por la mañana para coger fuerzas y seguir trabajando. Eso es algo que ha pasado generación en generación y ahora la gente joven lo adopta como una liturgia, un ritual que hacen con los amigos, con la familia y nosotros queríamos un poco homenajear eso, homenajear la cultura del almuerzo valenciano", han remarcado.

Asimismo, han señalado que el festival abre todo el día, ya que por la tarde "mucha gente" acude y cena bocadillos. "Aquí en Valencia decimos la gente joven hacer un 'ADSL', que es 'esmorzar' (almorzar), 'sopar' (comer), 'dinar' (cenar) y lo que surja. Intentamos alargar la jornada del almuerzo durante todo el día".

Durante la noche también hay actuaciones de DJs y grupos en directo para fomentar que "la gente venga desde la mañana y pueda pasar todo el día aquí y disfrutar de toda la cultura del almuerzo en toda su esplendor".

Respecto a la previsión a futuro, ambos organizadores han afirmado que "la idea es que sí funciona, si a la gente le gusta y demás, hacer más eventos".

"Iremos moviéndonos por toda la geografía valenciana, que es muy amplia, y yendo a esas zonas donde a lo mejor no tienen esta oportunidad de estos eventos tan de continuo como a lo mejor en la capital, e intentar llevar esta oferta a esas zonas que al final también necesitan y demandan este tipo de ofertas", han concluido.