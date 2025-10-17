Almoradí acaba las obras de un parque inundable para "reducir riesgos" ante episodios de lluvias - AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almoradí (Alicante) ha finalizado las obras de un parque inundable que contempla un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS), "una actuación pionera en el municipio que mejora la gestión del agua de lluvia y reduce el riesgo de inundaciones en episodios tormentosos".

El espacio, ubicado en el polígono de Las Maromas, ha supuesto la reurbanización de una superficie de 3.500 metros cuadrados de zona verde e incluye un sistema de almacenamiento y laminación de caudales con capacidad para 1.600 metros cúbicos de agua. La inversión total asciende a 460.000 euros, financiados íntegramente por la Conselleria de Medio Ambiente, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

"Se trata de un parque inundable que recoge todas las aguas del polígono cuando llueve. El agua se mantiene aquí temporalmente, hasta que el nivel del casco urbano baja, y entonces se evacúa de forma controlada. Así evitamos que el pueblo se nos colapse de agua", ha explicado el edil de Urbanismo, Miguel Monge.

El concejal ha detallado que el nuevo sistema ha demostrado su "eficacia" porque "en las últimas lluvias funcionó muy bien". "Tarda unos 45 minutos en llenarse y se vacía en hora y media. Estamos muy contentos con la obra. La empresa Construcciones Spin la ha ejecutado perfectamente", ha apostillado.

La infraestructura, diseñada por Cauce Proyectos y Obras y ejecutada por Construcciones Hermanos Spin SL, "combina eficiencia hidráulica y sostenibilidad ambiental" para este parque inundable que permite "la retención temporal del agua de escorrentía y su evacuación controlada hacia el azarbe El Calvario, cumpliendo con las prescripciones del Patricova para lluvias con periodo de retorno de 15 años", según ha resaltado el Ayuntamiento.

En este sentido, el sistema implantado incorpora zonas ajardinadas, caminos peatonales, áreas estanciales y mobiliario urbano, para integrar el sistema de drenaje "dentro de un entorno verde, accesible y seguro".

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha recordado que "esta actuación forma parte del plan de prevención de inundaciones que iniciamos tras la dana de 2019" en la Vega Baja. La primera fase fue el colector en la zona este y esta es la segunda, "que ha funcionado de forma excelente".

Gómez ha recalcado que el sistema tiene un "papel clave en la protección" del casco urbano: "Toda el agua que venía del polígono y de algunas acequias que bajan desde el río inundaba con facilidad la calle Huertas. Con esta obra, esa agua se retiene aquí y no llega directamente al casco urbano. Ha funcionado perfectamente y no entró nada de agua durante las últimas lluvias".

"EFICACIA DEMOSTRADA"

La alcaldesa ha manifestado que, "aunque el sistema está diseñado para lluvias moderadas, su eficacia ha quedado demostrada" y ha anunciado que el Ayuntamiento "continuará trabajando en nuevas fases". "Con los fondos europeos recién recibidos, seguiremos con la parte oeste del municipio, donde también queremos actuar con nuevos colectores y obras de prevención", ha avanzado.

"Con esta actuación, Almoradí avanza en su apuesta por la prevención de inundaciones. En este caso, con una gestión que a la vez que ordena el agua de las fuertes lluvias, mejorará el espacio público y la calidad ambiental del municipio", ha concluido el consistorio.